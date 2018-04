Menos de 1% dos smartphones é reciclado

Estudo sugere que utilizar o mesmo aparelho por três anos ajuda a reduzir pegada de carbono; veja onde entregar aparelho usado em Salvador

Comprar um novo smartphone gasta tanta energia, no que diz respeito à produção, quanto recarregar e usar um mesmo aparelho por uma década inteira. A conclusão consta de um estudo recente desenvolvido por pesquisadores da McMaster University, no Canadá. A mesma pesquisa aponta que menos de 1% dos ‘celulares inteligentes’ usados são reciclados, apesar dos fabricantes adotarem programas para este fim.

O estudo, publicado no Journal of Cleaner Production, analisou a influência da indústria de informação e comunicação nas emissões de carbono. O impacto ambiental desse setor, que inclui computadores de mesa, notebooks, monitores e smartphones, é alarmante. Só para se ter ideia, esse segmento representava 1% da pegada de carbono em 2007, número que hoje já foi triplicado e deverá passar os 14% até 2040.

Moradora dos Barris, a social media Liana Barreira, 31 anos, tem o mesmo smartphone há cerca de um ano e meio. Ela conta que quando tem interesse em um aparelho novo acaba guardando o antigo em casa. “Mas gostaria de descarta-lo da forma correta. Sei que isso é possível, pois costumo acessar sites de meio ambiente, mas falta tempo”, justifica.

Em média, o ciclo de vida de um smartphone é de apenas dois anos. Dessa forma, a pesquisa da McMaster University indica que ficar com o celular por um ano a mais que seja (usando-o por três anos) já faz uma diferença considerável na pegada de carbono de cada pessoa.

A explicação encontra sentido no fato de que fabricar um smartphone representa de 85% a 95% das emissões totais de CO2 do aparelho ao longo de seus dois anos de vida - em especial por conta da extração dos materiais raros que compõem o interior do celular. Isso significa que comprar um novo celular gasta tanta energia quanto recarregar e usar um mesmo telefone móvel por uma década inteira.

Os pesquisadores também constataram que os smartphones de tela maior tendem a ter uma pegada de carbono consideravelmente superior aos seus modelos anteriores com telas menores. O iPhone 7 Plus, por exemplo, emite 10% mais CO2 do que o iPhone 6s. Já o iPhone 6s gera 57% mais dióxido de carbono que o iPhone 4s.

Consumo consciente

Antes de se abordar a questão do descarte, a professora doutora Viviana Zanta, coordenadora do Grupo de Resíduos Sólidos Urbanos da Ufba, defende que a sociedade passe a adotar um consumo mais consciente.

“O primeiro questionamento que devemos fazer é se precisamos realmente adquirir cada vez mais novos produtos eletroeletrônicos. Você já pensou sobre quantas vezes nos últimos dez anos trocou de celular?”, questiona a especialista.

A professora esclarece que, em microcomputadores, o plástico corresponde a 23% da massa do microcomputador, sendo que 15 % dessa massa possui retardantes de chamas. “Algumas dessas substâncias podem ser tóxicas e há também pigmentos e estabilizadores (chumbo, cádmio, níquel, etc) que, individualmente, também podem ser prejudiciais à saúde.

Economia

O estudo dos pesquisadores canadenses sugere que antes de comprar o novo smartphone lançado pela sua marca favorita, o ideal é considerar trocar apenas a bateria por uma nova. “Além de poupar um bom dinheiro, a escolha pode ajudar a reduzir a incidência de gases do efeito estufa no planeta.”

Em Salvador, a coleta de equipamentos eletrônicos é feita por ONGs, associações e empresas privadas que trabalham em parceria com cooperativas de reciclagem. Uma vez pesados, esses materiais são comercializados e reaproveitados para dar surgimento a outros produtos.

Confira alguns locais da capital baiana para descartar seus equipamentos eletrônicos além das lojas de telefonia celular

Local Endereço Contato Fábrica Cultural Rua Rosalvo Barbosa, ao lado da Igreja São Jorge, na Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa (71) 3316 – 1644. Projeto Inclusão Socio-Digital Centro Comercial Iguatemi, salas 122 e 123 (71) 3033-4821. contato@inclusaosociodigital.com.br Shopping Bella Vista Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista. O posto de coleta fica próximo ao Setor de Administração do shopping. Para descarte de celular, gabinete, mouse e teclado (71) 3038-8520 Salvador Shopping Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores. Aceita o descarte de pilhas e baterias (71) 3417-6001 JJ Lixo Eletrônico Rua Jogo do Carneiro, 54, Nazaré (62) 3549-7688, sede da entidade, em Goiânia Salvador Norte Shopping Rodovia BA-526, 305 – São Cristóvão. (71) 3417-6500