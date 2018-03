Messi marca duas vezes e Barça se garante nas quartas da Liga

Em dia inspirado, argentino garantiu a classificação do time espanhol na Champions

Se o argentino Lionel Messi precisou de nove partidas para marcar o seu primeiro gol sobre o Chelsea, a porteira se abriu de vez contra o time inglês. Na tarde desta quarta (14), o camisa 10 do Barcelona balançou as redes mais duas vezes e deu uma assistência para o gol de Dembélé no triunfo por 3x0 que colocou o Barça nas quartas de final da Liga dos Campões da Europa.

Diferente do jogo de ida, quando Messi marcou apenas 29 minutos do segundo tempo e garantiu o empate em Londres, dessa vez o argentino precisou de apenas dois minutos em campo para tirar o zero do placar, após boa jogada de Dembélé. Aos 19 minutos foi a vez de Messi retribuir o presente e em linda jogada deixar o francês livre para marcar o segundo.

Com o domínio do jogo, o Barcelona poucoi se viu ameaçado pelo Chelsea, mesmo com as tentativas de Willian em diminuir o placar em chutes de fora da área. O problema para os ingleses é que o dia era mesmo de Messi e o golpe final veio aos 17 minutos da segunda etapa. Depois da sobra na equerda, o argentino ganhou de Moses em velocidade e chutou cruzado, entre as pernas do goleiro Coutois, que só pôde lamentar a eliminação.

Turquia

Na Turquia o Besiktas do baiano Anderson Talisca voltou a perder para o Bayern de Munique e deu adeus ao torneio. Com Talisca entrando apenas no segundo tempo, os turcos viram Thiago Alcântara e Sandro Wagner marcarem para os alemães que ainda tiveram a colaboração de Gönül, que marcou contra. O Besiktas ainda diminuiu com o brasileiro Vagner Love, mas não conseguiu evitar a derrota por 3x1 e a eliminação.

Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campões será definido através de sorteio na próxima sexta-feira (16).