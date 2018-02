Messi marca no fim e Barça fica no empate com o Chelsea

Willian abriu o placar para o time inglês, mas o argentino apareceu e salvou o Barcelona da derrota

No duelo entre os gigantes Chelsea e Barcelona, o torcedor foi presenteado com um bom espetáculo. Na tarde desta terça-feira (20), as duas equipes ficaram no empate em 1x1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro Willian e o argentino Lionel Messi foram os responsáveis por marcar os gols.

Os donos da casa saíram na frente no Stamford Bridge, em Londres. Um dos destaques da partida, Willian sofreu para conseguir tirar o zero do placar. Só no primeiro tempo o brasileiro carimbou as traves do Barça duas vezes. A redenção veio na segunda etapa. Aos 16 minutos, Willian arriscou chute forte de fora da área e não deu chances de defesa ao goleiro alemão Ter Stegen. O mesmo Willian iniciou, minutos depois, a jogada que por muito pouco não terminou no segundo gol inglês.

O problema é que, diante do Barcelona, qualquer erro é fatal. Aos 29 minutos a zaga do Chelsea errou a saída na defesa. Iniesta roubou a bola e cruzou rasteiro para Messi. O argentino bateu de primeira e venceu o goleiro Courtois.

O gol de empate do Barcelona teve sabor especial para o camisa 10. Foi o primeiro gol do argentino em nove confrontos contra o Chelsea. O resultado deixa o Barça em vantagem para o jogo da volta, no dia 14 de março, no Camp Nou.

Alemanha

Quem não teve dificuldade para vencer foi o Bayern de Munique. Jogando na Alemanha, os bávaros não tomaram conhecimento do Besiktas, de Anderson Talisca, e aplicaram uma goleada de 5x0. Thomas Müller e Lewandowski, duas vezes cada, e Coman marcaram os gols. O jogo da volta será no dia 14 de março, na Arena Besiktas, na Turquia.