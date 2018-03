Mestre, sommelier... participação de mulheres no mercado cervejeiro cresce

Profissional conta como foi sua trajetória e como é o trabalho

Muitas vezes visto como um ambiente masculino, o mundo da cerveja também é espaço para as mulheres. Aos 26 anos, a sommelier e mestre cervejeira Carolina Loureiro é um exemplo. Formada em Engenharia Química, ela percebeu ainda na faculdade que era apaixonada por esse unvierso e resolveu se dedicar a ele. Hoje, Carol é supervisora de craft beer da Ambev em Salvador.

"O interesse (no tema) começou na faculdade, eu sou Engenheira Química, é minha primeira formação, e comecei a ver o processo cervejeiro, a estudar projetos... Decidi fazer um TCC em relação a isso. Comecei a estudar e decidi que queria me dedicar ao ramo cervejeiro. Já gostava de beber cerveja e é aquela história, dizem que devemos trabalhar com que a gente gosta", ri Carol.

A partir daí, ela resolveu se especializar. Se mudou para Blumenau, em Santa Catarina, para fazer o curso técnico em Cervejaria pela Escola de Cerveja e Malte. "Fiz o curso técnico de mestre cervejeira. Aí fiz o curso de beer sommelier e também o curso de mestre e estilos, como se fosse uma complementação", explica. Logo depois, começou a trabalhar na área.

O mestre cervejeiro produz, verifica e supervisiona toda a produção. Na Ambev, há tanto homens quanto mulheres no cargo. Já o beer sommelier tem um trabalho mais de orientação e educação. "(Ele) é quem avalia, degusta, prepara a carta de cerveja, harmoniza, diz com o que cada cerveja vai combinar. Isso parte de um sommelier. Já a produção da cerveja é tarefa do mestre cervejeiro", explica. Na Ambev, a área de beer sommelier é inteiramente formada por mulheres, que se encontram com clientes para apresentar o portfólio e dar sugestões. "Eu posso fazer sugestão dos pratos da casa com nossa cerveja, o garçom vai poder oferecer uma cerveja que combine mais (com o prato) porque teve o treinamento", conta.

Segundo o Instituto da Cerveja Brasil, o número de mulheres que buscam curso profissionalizante na área aumentou de 18% para 25% entre 2010 e 2015. A maioria ainda se dedica à área sommelier, e não à produção. Uma pesquisa da Euromonitor mostra também que o consumo de cerveja fora de casa por mulheres aumentou de 54% para 65% em 3 anos.

Parece o emprego dos sonhos para muitos, mas Carol lembra quem deseja seguir uma carreira no setor deve estar preparado para estudar duro e não deve desanimar se encontrar preconceito pelo caminho. "Acredite, se dedique. Assim como todas as outras profissões, você precisa de empenho, dedicação e estudo. O mercado é acessível, está muito aberto. Tem muitas mulheres nesse meio e não se deixe abalar por comentários machistas, homens que queiram te colocar para baixo, isso tem em toda área. Se isso é o que você quer, se dedique e estude", orienta. "Parece até engraçado, mas digo que beba bastante também, sempre com responsabilidade, claro, para conhecer, por prazer. Cada dia pensar em um estilo de novo".

Para ela, o trabalho é um prazer. "Ás vezes eu me pergunto, eu estou trabalhando ou me divertindo? Eu gosto muito do que faço".

Veja alguns cursos sobre cerveja no Brasil:

Escola Superior de Cerveja e Malte Blumenau (SC). (47) 3380-5200

Administração dos Negócios da Cerveja Fundação Getúlio Vargas. Tel: 0800 772 2778

Fundação Getúlio Vargas. Tel: 0800 772 2778 Cervejeiro e Tecnologia Cervejeira Senai de Vassouras (RJ). Tel: 0800 0231 231

Senai de Vassouras (RJ). Tel: 0800 0231 231 Sommelier de Cervejas Associação Brasileira de Sommeliers. Tel: 11 3814-7853

Associação Brasileira de Sommeliers. Tel: 11 3814-7853 Beer Academy Tel: (11) 4116-2231

Tel: (11) 4116-2231 Instituto da Cerveja Tel: (11) 5097-9497

Tel: (11) 5097-9497 Academia Barbante de Cerveja Tel: (11) 3405-7046