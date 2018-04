Metrô sofre pane elétrica e passageiros precisam andar pelos trilhos

A CCR Metrô Bahia confirmou que o problema aconteceu às 8h26

Passageiros da Linha 1 do metrô passaram por um susto na manhã desta quarta-feira (18). Depois que o sistema sofreu uma pane elétrica, por volta das 8h30, alguns usuários tiveram que andar pelos trilhos para sair do local e conseguir chegar a um novo trem.

“O metrô deu pane elétrica, parou com todos os passageiros dentro. As pessoas passaram mal, mas ninguém morreu”, disse a passageira Márcia Lima, que estava dentro do veículo no momento do problema. Ela foi uma das pessoas que teve que andar pelos trilhos da linha para conseguir entrar em outro trem.

Passageiros tiveram que andar pelos trilhos (Foto: Reprodução)

Quando a síndica profissional Luciana Almeida, 46 anos, chegou à Estação da Lapa, por volta de 9h20, os trens já estavam parados. O terminal estava lotado. Só vinham trens de Pirajá. “Fiquei esperando uns 25 minutos e vieram uns três de Pirajá. Os passageiros desses três desembarcaram e os trens voltavam vazios”.

Segundo ela, os usuários eram orientados a não entrar nos trens. Isso só mudou perto das 10h, quando ela conseguiu embarcar em direção a Estação de Brotas. Mesmo com o transtorno, Luciana levou a situação na esportiva. “A gente tem que ter um pouco de paciência, porque é uma máquina né? E o atendimento deles é muito bom. Toda hora nos avisavam que era um transtorno da chuva e havia risco de segurança. Infelizmente acontece”.

Acesso Norte

A advogada Samara Daltro, 27, estava na Estação Acesso Norte com medo de se atrasar para uma audiência no Fórum Ruy Barbosa – ou seja, precisaria chegar à Estação da Lapa. A audiência estava marcada para 11h15.

A advogada Samara Daltro estava com medo de perder o horário da audiência (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

“Quando cheguei, encontrei o metrô parado, o trem cheio e a população querendo encher mais ainda. O povo estava na agonia porque precisa chegar ao destino e um funcionário informou que o metrô no sentido Lapa estava funcionamento precariamente. Agora, a única saída é pegar outro ônibus, mas nosso horário já é limitado”.

Muita gente acabou preferindo ir de ônibus. Foi o caso do assistente administrativo Jalon Lima, 35. À reportagem, ele disse que cansou de esperar pelo metrô.

Passageiros enfrentaram estações e trens lotados na manhã desta quarta-feira (18) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Passageiros enfrentaram estações e trens lotados na manhã desta quarta-feira (18) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Passageiros enfrentaram estações e trens lotados na manhã desta quarta-feira (18) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Passageiros enfrentaram estações e trens lotados na manhã desta quarta-feira (18) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Passageiros enfrentaram estações e trens lotados na manhã desta quarta-feira (18) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Passageiros enfrentaram estações e trens lotados na manhã desta quarta-feira (18) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Alguns usuários contaram que os trens que ainda circulam estavam chegando a demorar cerca de 10 minutos em cada estação – um tempo muito maior do que o habitual.

Em nota, a CCR Metrô Bahia, concessionária do sistema metroviário, confirmou a pane elétrica e informou que equipes da empresa já trabalham para corrigir o problema.

Confira o posicionamento da CCR Metrô Bahia na íntegra:

A CCR Metrô Bahia informa que nesta quarta-feira, 18, às 8h26, identificou falha elétrica em uma via de trecho da Linha 1, entre Bonocô e Lapa, e está operando com intervalo maior de viagem entre as estações dessa linha. Equipe técnica já está no local trabalhando para corrigir a ocorrência. A operação na Linha 2 não foi afetada.