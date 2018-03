Metrô volta a funcionar e estações são reabertas

Semáforos também voltam a ser religados na capital baiana

Após quatro horas sem funcionar devido à falta de energia elétrica na capital baiana, o metrô voltou a funcionar. Segundo a CCR, os acessos às estações de metrô foram abertos às 19h57 desta quarta-feira (21) para os usuários.

Em Mussurunga, os trêns pararam de funcionar às 15h54 (Foto: Kivia Souza/CORREIO)

Os trens pararam de funcionar, segundo usuários do Sistema, às 15h54. "Devido à falta de energia Norte-Nordeste estamos com o sistema inoperante", dizia mensagem transmitida pelo sistema do metrô. Os passageiros receberam orientação para deixar os vagões e buscarem ônibus para que possam fazer suas viagens.

Dois trens pararam fora da plataforma de embarque e desembarque e os passageiros foram evacuados com segurança. Quem estava nas estações aguardando pelos trens recebeu um vale para utilizar o modal gratuitamente em outra ocasião.

Semáforo

Os semáforos da capital também voltam a funcionar aos poucos, segundo informa a Transalvador. Apenas em alguns locais o funcionamento ainda está intermitente, como na Rótula do Abacaxi, e na Rua Lucaia, que ainda está apagado.

A equipe de manutenção semafórica estará de plantão durante toda a noite para dar conta de possíveis problemas com os equipamentos. O trânsito já começou a fluir, com exceção da Avenida Tancredo Neves nas imediações da Rodoviária.