'Meu pai achava que eu era lésbica', conta Ana Clara no BBB

Jovem afirmou que antes de ficar com Breno, o pai julgava sua sexualidade por ela 'não levar ninguém em casa'

Na tarde desta quinta-feira (1), Ana Clara foi até o quarto do Líder com Mahmoud e iniciou uma conversa sobre sua recente relação com Breno e as preocupações de seu pai, Ayrton, com quem veio levantando polêmicas. Ela relembrou a noite em que ficou com Breno novamente e também falou, para o novo líder e Glaici, que seu pai a julgava como lésbica: "Meu pai achava que eu era lésbica. Você consegue entender isso? Porque eu não levo pessoas na minha casa, ele não me via beijando”, comentou.



O papo começou quando Ana Clara reclamou da lentidão de Breno para beijá-la na última festa. "Ele me disse que tava com medo de me pegar por causa do meu pai, acredita? Mas meu pai quer mais que eu beije um monte de homem mesmo. Ele tinha certeza que eu era lésbica, ele me perguntou um monte de vezes isso antes do programa", disse a sister.



Em meio ao papo, Mahmoud disse que Breno havia comentado sobre a mesma preocupação com ele. Aos risos, a estudante brincou: “Se for por outro motivo, eu até coloco ele no paredão. Mas sei que não é, porque ontem ele me beijou um monte", contou.