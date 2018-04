Micareta de Feira de Santana começa na próxima quinta; veja atrações

Serão quatro dias de Carnaval fora de época

Feira de Santana se prepara para quatro dias de Carnaval de época, a partir de quinta-feira (19). A cidade recebe artistas do axé, pagode e sertanejo para a festa tradicional.

Estão confirmadas as participações de Babado Novo, Leo Santana, Bell Marques, Claudia Leitte, Saulo, Tayrone.

“Tenho uma particularidade muito grande com a Micareta de Feira, que foi um divisor de águas na minha vida profissional, na minha carreira. Quando eu recebi o convite para morar em Salvador, o meu primeiro show foi na Micareta de Feira, ia ser avaliada, e eu pude mostrar o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e a partir daí as coisas começaram a acontecer na minha vida. E ficou marcado na minha história.”, revela a cantora Mari Antunes, do Babado Novo. A banda se apresenta na sexta-feira (20), no circuito oficial da festa a partir das 22h.

Confira todas as atrações:

Devinho Novaes

Cheiro de Amor

Armandinho e os Irmãos Macedo

Psirico

Netinho

Parangolé

Ninha

Aline Rosa

Denny Denan

Katê

Pablo

Rafa e Pipo

Ricardo Chaves

É o Tchan

Solange Almeida

Timbalada

Bell Marques

Claudia Leitte

Saulo

Tayrone