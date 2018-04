Milhares de apps do Android podem estar monitorando crianças, diz estudo

Aplicativos para público infantil estariam desrespeitando privacidade

Milhares de apps para crianças da Google Play, o Android, podem estar violando termos de serviço do Google e desrespeitando a lei americana de proteção à privacidade online infantil. A conclusão é de um estudo publicado por pesquisadores do International Computer Science Institute (ICSI), ligado à Universidade da Califórnia, e publicado na revista acadêmica Proceedings on Privacy Enhancing Technologies.

Segundo o estudo, 3.330 aplicativos do Google Play podem estar monitorando as atividades de crianças dos EUA. Dos 5.855 aplicativos disponíveis no programa a “Feito para família”, que oferece apps destinados ao público infantil, 28% deles acessaram “dados sensíveis protegidos pelas permissões do Android” e 73% dos aplicativos “transmitiram dados sensíveis pela internet”.

Entre os tipos de informações acessadas pelo app, 256 deles coletaram dados de geolocalização, 107 compartilharam o e-mail do dono do aparelho e 10 chegaram a compartilhar o número do telefone. O estudo destaca que os apps em questão não apresentam o "consentimento verificável dos pais", que é exigido por lei nos EUA.

Apesar disso, a pesquisa diz que os dados coletados não violam o Children’s Online Privacy Protection Act, lei americana que restringe a coleta de dados de menores de 13 anos.

Entre outros problemas, o estudo conclui que cerca dos 40% dos apps que compartilharam informações de identificação não usaram "medidas de segurança razoáveis" para transmitir esses dados. Além disso, 92% dos 1.280 apps que têm conexão com o Facebook não usaram corretamente sinalizadores de código da rede social para limitar o uso de crianças com menos de 13 anos, como manda a rede social.

Para os pesquisadores, os apps do Android não tiveram "responsabilidade legal" demonstrada com a coletada de dados. "Esses aplicativos podem estar entrando em conflito com a lei, mas cabe aos órgãos reguladores do país decidir se realmente estão", diz o relatório.

A pesquisa não foi feita com o iOS, da Apple, sistema que equipa iPhones e iPads.