Militantes tentaram impedir saída de Lula; PF deu prazo para se entregar

Presidente do PT, Gleisi Hoffman pediu a militantes para liberar passagem

Militantes e apoiadores do ex-presidente Lula bloquearam, no final da tarde deste sábado (7), as passagens internas do Sindicado dos Metalúrgicos do ABC, em São Paulo, para dificultar a saída do político e da polícia. As lideranças sindicais tentam dialogar, mas há grande resistência em obedecer as orientações para que Lula se entregue sem problemas.

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, subiu em um trio elétrico e pediu aos apoiadores que liberem a saída do ex-presidente Lula. Ela explicou o risco da resistência gerar um pedido de prisão preventiva e dificultar os recursos, além do risco da polícia chegar e retirar os manifestantes com violência. Ainda conforme Gleisi, por volta de 18h, o combinado era que ele se entregasse em meia hora.

Lula disse durante pronunciamento em frente ao sindicado, na manhã deste sábado, que se entregaria. A fala do ex-presidente aconteceu no final de ato em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia.

Segundo a assessoria de imprensa da 13ª Vara Federal do Paraná, o ex-presidente Lula não pode ser considerado foragido e também não terá descumprido ordem judicial ao não se apresentar conforme o proposto por Moro.

Lula foi condenado por Moro no caso do tríplex de Guarujá em julho de 2017. Em janeiro, os juízes do TRF-4 confirmaram a condenação e votaram por aumentar a pena do petista para 12 anos e um mês de prisão.