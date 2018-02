Militar é morto em arrastão na zona oeste do Rio de Janeiro

Bruno Albuquerque Cazuca era segundo sargento do Exército; viúva espera o terceiro filho do casal

O militar Bruno Albuquerque Cazuca, de 35 anos, foi morto drante um arrastão em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O segundo sargento do Exército era casado e a mulher estava grávida do terceiro filho do casal. O caso ocorreu por volta das 5h.

De acordo com informações do Extra, Bruno dirigia um Kia Picanto cinza pela antiga Estrada Rio-São Paulo quando foi abordado por um grupo de bandidos armados com pistolas.

Uma das vítimas do arrastão contou que pelo menos oito homens armados com pistolas, divididos em dois carros, fecharam as pistas e abordaram as vítimas. O sargento entrou em luta corporal com um dos bandidos. O criminoso, então, atirou contra Bruno, que em seguida foi atingido por outros comparsas. Ainda segundo essa testemunha, enquanto disparavam, os bandidos gritavam: "A gente mata mesmo. Se reagir a gente mata".

Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento em que o militar foi morto. Ainda segundo o Extra, a 40º BPM (Campo Grande) informou que os ladrões assaltaram outros três motoristas no local. No carro de Bruno, os PMs encontraram uma farda. A polícia investiga se os criminosos executaram o sargento após ver o uniforme ou se o militar reagiu à abordagem.