Minas decreta emergência em 94 cidades por conta da febre amarela

A medida vale por 180 dias. Estado tem 15 mortes confirmadas e investiga mais 4

O governador Fernanda Pimentel (PT) decretou situação de emergência em saúde pública em 94 municípios de Minas Gerais por conta do surto de febre amarela. Foram afetadas as áreas de Belo Horizonte, Itabira, na Região Central de Minas Gerais, e Ponte Nova, na Região da Zona da Mata.

A medida, válida por 180 dias, foi publicada no Diário Oficial do estado neste sábado (20). Desde dezembro do ano passado, já são 15 mortes por febre amarela em Minas, segundo balanço divulgado na quarta. Desde então, outras quatro mortes suspeitas no estado surgiram.

O decreto autoriza a dispensa de licitação para “aquisição pública de insumos e materiais e a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial”. Também cria uma "sala de situação" para monitorar as ações no estado.

Veja as cidades afetadas:

Barão de Cocais

Bela Vista de Minas

Bom Jesus do Amparo

Carmésia

Catas Altas

Conceição do Mato Dentro

Dom Joaquim

Dores de Guanhães

Ferros

Guanhães

Itabira

Itambé do Mato Dentro

João Monlevade

Morro do Pilar

Nova Era

Passabém

Rio Piracicaba

Santa Bárbara

Santa Maria de Itabira

Santo Antônio do Rio Abaixo

São Domingos do Prata

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Sebastião do Rio Preto

Senhora do Porto

Virginópolis

Área de abrangência de Ponte Nova

Acaiaca

Alvinópolis

Amparo do Serra

Araponga

Barra Longa

Cajuri

Canaã

Diogo de Vasconcelos

Dom Silvério

Guaraciaba

Jequeri

Oratórios

Paula Cândido

Pedra do Anta

Piedade de Ponte Nova

Ponte Nova

Porto Firme

Raul Soares

Rio Casca

Rio Doce

Santa Cruz do Escalvado

Santo Antônio do Grama

São José do Goiabal

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

Sem-Peixe

Sericita

Teixeiras

Urucânia

Viçosa

Área de abrangência de Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bonfim

Brumadinho

Caeté

Confins

Contagem

Crucilândia

Esmeraldas

Florestal

Ibirité

Igarapé

Itabirito

Jaboticatubas

Juatuba

Lagoa Santa

Mariana

Mário Campos

Mateus Leme

Matozinhos

Moeda

Nova Lima

Nova União

Ouro Preto

Pedro Leopoldo

Piedade dos Gerais

Raposos

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Manso

Sabará

Santa Luzia

Santana do Riacho

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

Sarzedo

Taquaraçu de Minas

Vespasiano