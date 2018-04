Minas vence Universo/Vitória e empata série no NBB

Com triunfo dos mineiros por 75x64, vaga nas quartas será decidida quinta, no Ginásio de Cajazeiras

Não há jogo fácil no NBB. O Universo/Vitória acabou derrotado, nesta segunda (9), pelo Minas por 75x64 pelos playoffs da liga nacional. Com a série melhor de cinco jogos empatada em 2x2, as equipes vão se enfrentar pela última vez, na quinta (12), em horário ainda a definir, no Ginásio de Cajazeiras. Quem vencer, pega o Flamengo.

O primeiro quarto da partida foi de intensa preocupação defensiva e, como consequência, pouca efetividade ofensiva. Com ambas as equipes abaixo dos 40% de aproveitamento nos arremessos, o placar ficou baixo, em 12x11 para o Leão.

Com boa participação de Dawkins e Renato, o rubro-negro melhorou na parcial seguinte e abriu uma vantagem, indo para o intervalo com 33x27 de frente.

Mas a ‘síndrome do vestiário’ voltou a atacar. O Minas voltou melhor e contou com um período perfeito de Rush, que acertou todos os arremessos que tentou e marcou, sozinho, 14 pontos. Assim, os mineiros viraram o jogo, terminando o quarto na dianteira do marcador: 49x47.

Os donos da casa seguiram melhores e chegaram a abrir dez pontos de vantagem. O Leão reequilibrou, diminuindo para cinco. Mas o Minas voltou a abrir uma dianteira suficiente para não correr riscos no fim e, com o triunfo por 75x64, forçou o quinto jogo. Rusho, do Minas, foi o cestinha da partida, com 23 pontos. Pelo Universo/Vitória, o melhor foi Kurtz, com 12 pontos.