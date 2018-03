Mineroduto se rompe e despeja minério na manancial de Santo Antônio do Grama

Por enquanto a captação de água será interrompida pela Companhia de Saneamento do estado

Uma tubulação de mineroduto se rompeu em Santo Antônio do Grama, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. O tubo despejou minério no manancial que abastece o município e também o leito de um rio vizinho, o Ribeirão Santo Antônio.

A informação foi confirmada na manhã de hoje pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad) ao jornal Estado de Minas.

Por enquanto a captação de água será interrompida pela Companhia de Saneamento do estado, a Copasa. No entanto, a empresa ainda não indicou alternativa de captação.

A diretoria da empresa Anglo American Minério de Ferro S.A, a qual é responsável pelos dutos que conduzem o minério para os postos, informou que o rompimento aconteceu por volta das 7h40.

Equipes da Copasa e do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da Semad já estão a caminho do local para averiguar a situação e determinar as medidas ambientais cabíveis.