Ministério Público investiga irregularidades no curso de medicina da Unime

por Luan Santos

O Ministério Público estadual (MP) abriu inquérito para investigar possíveis irregularidades no curso de Medicina da Unime, oferecido pela instituição no campus de Lauro de Freitas. De acordo com denúncia que será apurada pelo MP, a entidade descumpriu a Lei Federal 9.870/99, que trata do valor das anuidades escolares, ao aumentar, “de modo arbitrário, a mensalidade do curso, gerando sérios prejuízos para os alunos”, especialmente para os beneficiários do Fies. Além disso, a denúncia aponta que a Unime não disponibiliza devidamente o contrato de prestação de serviços educacionais. A instituição não estaria, ainda, executando o curso “de forma satisfatória, adequada e eficiente, inexistindo recursos materiais e humanos que propiciem a qualidade das atividades ministradas e que justifiquem a elevada mensalidade”.

O mais caro

Em matéria recente, o CORREIO apontou que o curso de Medicina da Unime é o mais caro da Bahia, com mensalidade de R$ 10 mil – valor informado por estudantes.

Mais pressão

Caciques do PSD na Bahia estão pressionando o governador Rui Costa (PT) para que as discussões sobre a chapa majoritária sejam afuniladas nos próximos dias. Segundo líderes da base governista, o objetivo é que seja batido o martelo sobre a candidatura do presidente da Assembleia, Angelo Coronel (PSD), ao Senado. Uma das vagas à Casa Alta é do ex-ministro Jaques Wagner (PT). A outra ainda tem no páreo a senadora Lídice da Mata (PSB). O temor dos pessedistas é que, no futuro, o cenário se torne favorável a Lídice.

Cadê as viaturas?

Uma base móvel e três viaturas da Polícia Militar (PM) utilizadas nas ações de segurança dos bairros de Itinga e Vida Nova, em Lauro de Freitas, foram deslocadas para a estação do metrô no aeroporto. Cada uma delas conta com dois ou três policiais. Os veículos já estão no entorno do terminal há dez dias, segundo o deputado estadual Soldado Prisco (PSC). “As viaturas poderiam estar nas ruas, auxiliando no trabalho de policiamento em Lauro de Freitas, mas ficam lá 24 horas. O pior é que isso não tem prazo para acabar”, bradou. Além das viaturas, uma empresa de segurança privada também atua do local, segundo Prisco.

"Em vez de ficar colaborando com atos ilegais a favor de um ex-presidente, condenado pela Justiça por corrupção, o governador Rui Costa deveria cumprir seu dever de guardião da ordem e mantenedor da segurança pública em nosso estado", José Carlos Aleluia, deputado federal, do DEM, ao criticar a invasão do MST à sede da Rede Bahia e afirmar que houve omissão do governador Rui Costa (PT) no caso

Pela unidade

Após se reunir com dois pré-candidatos ao governo, a bancada de oposição na Assembleia voltou a defender a unidade do grupo. Deputados contaram que, pelo tom da conversa com José Ronaldo (DEM) e João Gualberto (PSDB), acreditam que haverá uma união entre ambos nas próximas semanas. Para eles, uma única candidatura terá mais força para enfrentar o governador Rui Costa (PT), por concentrar maior tempo de TV.

Virada política

Salvador terá sua primeira virada política no próximo dia 5 de maio, no Centro de Cultura da Câmara Municipal. O evento, realizado pelo Instituto Sincronicidade para Interação Social (Ispis), busca discutir soluções para os problemas na política nacional. O movimento começou em 2014 em São Paulo.