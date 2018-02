Ministra nomeada Cristiane Brasil é investigada por elo com tráfico

Eles são suspeitos de dar dinheiro a traficantes de Cavalcanti para fazer campanha

A deputada federal e recentemente nomeada ministra do Trabalho, Cristiane Brasil (PTB-RJ), é investigada por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a campanha eleitoral de 2010, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

A investigação foi enviada nesta sexta-feira (2) à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, já que Cristiane possui foro privilegiado. O inquérito apura suposto envolvimento no caso do deputado estadual Marcus Vinicius (PTB), ex-cunhado da parlamentar, e três assessores dela na época.

A investigação foi aberta pela Polícia Civil após denúncias encaminhadas por e-mail à Ouvidoria da corporação. Segundo a denúncia a qual a publicação teve acesso, os assessores de Cristiane - que na época era vereadora licenciada e comandava uma secretaria municipal do Rio na gestão de Eduardo Paes (MDB) - pagaram a traficantes para terem o "direito exclusivo" a fazer campanha na região.

Líderes comunitários ainda teriam sido constrangidos a fazer campanha eleitoral. Segundo um dos denunciantes disse no inquérito, os traficantes chegaram "ao absurdo de levarem as presidentes das associações do bairro para conversar com o chefão do morro porque elas não queriam trabalhar para a vereadora (Cristiane). A intenção dele (assessor) era que o chefão fosse mandar dar uma surra nelas e obrigá-las a trabalhar para a vereadora ou em caso de recusa até mesmo matá-las".