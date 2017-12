Ministro do trabalho Ronaldo Nogueira pede demissão

Ronaldo sai para se candidatar a reeleição em 2018

O Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB) pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (27). De acordo com a colunista Andreza Matais do Estadão, o ministro, que é deputado licenciado, solicitou exoneração porque vai se candidatar na eleição de 2018. Ainda de acordo com a colunista, Nogueira será substituído por outro deputado do PTB, o maranhense Pedro Fernandes. A saída de Nogueira será oficializada no Diário Oficial da União do dia 29.

A notícia da saída do ministro chega no mesmo dia em que foram divulgados dados sobre a queda do emprego no país. Depois de sete meses de números positivos, o fechamento de vagas formais superou a abertura. A única exceção foi no setor de comércio.

A saída de Nogueira do cargo foi confirmada pelo Palácio do Planalto após reunião dele com o presidente da República, Michel Temer. Nogueira volta à Câmara dos Deputados, onde retoma seu mandato pelo PTB do Rio Grande do Sul. Ele comandava o Ministério do Trabalho desde maio de 2016, quando Temer assumiu depois da presidente Dilma ser licenciada durante processo de impeachment.

O último ato de Nogueira no cargo foi a divulgação dos dados de novembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostram o fechamento de 12 mil postos de trabalho. Foi durante a gestão de Nogueira que entrou em vigor a nova lei trabalhista. Considerada pelo governo umas das mais importantes medidas de estímulo à geração de empregos, a reforma só foi aprovada após muita resistência da oposição e em meio a polêmicas sobre as mudanças na lei.

Em dezembro, o ministro se envolveu em uma polêmica. Ele editou uma portaria que estabeleceu novas regras para a caracterização do trabálho análogo à escravidão, que está suspenso por decisão liminar.

Nogueira disse a Temer que quer se dedicar à sua candidatura a reeleição. O presidente teria dito que ele poderia ficar no cargo até abril, mas aceitou a saída e a indicação do novo nome, do mesmo partido que ele.

Pedro Fernandes, que assume o lugar, já nestá no quinto mandato como deputado federal. Ele foi indicado por Nogueira porque não concorrerá a nenhum cargo em 2018, dando lugar ao filho. Fernandes votou pelo arquivamento das duas denúncias contra o presidente Temer.