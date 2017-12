Missa ao ar livre, orquestra e samba agitam noite no Pelourinho

Terça da Benção levou dezenas de fiéis para o Largo do Pelourinho, baianos e turistas

Lugar de culto é na igreja, certo? Nada disso. Uma missa campal realizada ontem, no Largo do Pelourinho, levou uma multidão para o local, e atraiu a atenção de baianos e turistas. A conhecida mistura baiana entre o sagrado e o profano aconteceu, dessa vez, através do projeto Pelourinho Noite e Dia, da prefeitura.

Todas as terças-feiras os fiéis da igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, homenageiam Santo Antônio de Categeró na chamada Terça da Benção. O santo foi um homem negro, escravizado, que encontrou a fé durante o sofrimento.

Padre Lázaro Muniz comanda a celebração (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

O padre Lázaro Muniz, responsável pela igreja, resolveu aproveitar a última terça do ano para levar a celebração para além das paredes do templo. Tudo começou no final da tarde. Quem passava pela região ficou intrigado com o vai e veem de homens e mulheres carregando equipamentos de som, além de flores, tolhas e outros elementos de decoração de um lado para o outro. Com o passar dos minutos, a escadaria da Casa de Jorge Amado foi se transformando, de um lado, em um altar, e do outro, em um palco onde os músicos da Orquestra Afrosinfônica começaram a se apresentar.

Os instrumentos e as melodias fizeram aumentar a multidão que por volta das 18h tomava quase toda a Ladeira do Pelô. Sob a regência do maestro Ubiratan Marques, os músicos apresentaram canções afro-brasileiras e afro-baianas para um público bastante variado. O advogado Lucas Fernandes, 32 anos, estava com a esposa, o filho, de 5 anos, e os pais idosos. “Somos de São Paulo e chegamos ontem (segunda) em Salvador. A gente sempre ouviu falar da fé e da musicalidade dos baianos, e agora podemos comprovar. A orquestra está linda”, afirmou.

Fiéis carregam imagem de Santo Antônio de Categeró (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Respeito

A missa começou em seguida. O padre Lázaro pediu um minuto de silêncio para que as pessoas fizessem uma reflexão sobre a vida e pedissem perdão a Deus pelos pecados. O gesto foi repetido novamente, alguns minutos depois, dessa vez, para um pedido de paz. O pároco destacou a importância da tolerância e do respeito para o bem estar de todos.

“Um sinal de que nós amamos é quando somos capazes de respeitar o outro na sua diversidade. O outro por ser diverso não é meu inimigo, é meu irmão, é alguém que me completa, porque eu tenho um dom e ele tem outro. Várias religiões são diferentes, as doutrinas são diferentes e cada um escolhe a que quer seguir, por isso, é preciso respeita a escolha do outro”.

Fiéis dão as mãos em demonstração de união e fé (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Durante a cerimônia, as imagens de Nossa Senhora do Rosários dos Pretos, de Santo Antônio de Categeró, e do Menino Jesus foram carregadas até o altar. A missa foi encerrada com uma benção coletiva, abraços e apertos de mão. O padre desejou a todos um feliz ano novo, e fez homenagens aos aniversariantes. Faziam parte do público moradores de Salvador, São Paulo, Florianópolis, Espanha, entre outros.

A missa foi realizada no Largo do Pelourinho (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Samba

Logo depois, o padre passou o microfone para o grupo de samba Bambeia que se apresentou no local. Junto com as bandas Samba de Verdade e Botequim, que cantaram e tocaram na Praça da Sé e no Terreiro de Jesus, respectivamente, fizeram o Super Viradão do Samba. O vento foi encerrado no Terreiro, com um encontro dos três grupos de samba.

Grupo de samba continuou a festa depois da missa (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A diretora de gestão do Centro Histórico, Eliana Pedroso, responsável pela organização da festa, informou que o projeto Pelourinho Dia e Noite vai continuar no próximo ano. O projeto foi implantada em outubro com o objetivo de ocupar vários espaços do Centro Histórico com atrações culturais, de domingo a domingo.

“O padre Lázaro nos procurou com a ideia de somarmos força para fazermos essa celebração ao ar livre, essa missa campal. Nossa missão é potencializar as ideias e tentar multiplicar essas ações. Trouxemos um pedacinho do pelourinho Dia e Noite, com duas ações bastante significativas que são as quatro orquestras sinfônicas do Popelô e o viradão do samba”, disse.

Multidão acompanha a missa no Largo do Pelourinho (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Programação

Nesta quarta (27), será a vez da Orquestra São Salvador do M° Fred Dantas se apresentar, às 17h, seguida de uma missa da Igreja de São Domingos, no Terreiro de Jesus.

Na quinta (28), os grupos Banda Didá, Kizumba, Tambores e Cores, e Meninos da Rocinha do Pelô participam da República dos Tambores, um circuito itinerante pelas ladeiras do Centro Histórico, do Largo do Pelourinho ao Terreiro de Jesus, com os grupos de percussão. O evento está marcado para começar às 17h30.

Diversas atrações vão animar o público nos próximos dias (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Na sexta (29), os quatro grupos que fazem parte do República dos Tambores saem juntos pelas ruas do Centro Histórico para celebrar o fim de 2017 e o início do ano novo.

Também na sexta (29), o Largo do Pelourinho vai receber, às 19h, o projeto Viver e sonhar com as histórias de Jorge Amado. O espetáculo musical e teatral de rua vai apresentar seis cenas baseadas na obra do escritor, criadas a partir dos livros A Morte e a Morte de Quincas Berro D´Água, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres e O Compadre de Ogum. Começa com o velório de Quincas, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, no Largo do Pelourinho e termina no Cabaré do Zazá, montado na Cantina da Lua, no Terreiro de Jesus.