Missa, baleia rosa, baianas...veja o que de melhor acontece na Lavagem de Itapuã

CORREIO mostra os melhores momentos da festa centenária

Às 10h já não existe mais nenhum rastro delas. A ausência das beatas por ali anuncia que a festa é bem mais profana que religiosa. Também pudera, a Lavagem de Itapuã, com mais de um século de tradição, conta apenas com uma missa, realizada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (1º). Depois disso, o que se vê são caixas e mais caixas de cerveja que chegam para abastecer os isopores dos comerciantes.

Amigos organizam a Baleia Rosa

Foto: Nilson Marinho/CORREIO

Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, que, a essa altura já está fechada, os grupos populares também vão chegando para animar os fiéis - ou nem tanto. A famosa Baleia Rosa, por exemplo, já descansa ao pé da escaria da igreja. Dali, ela parte para a praia de Placaford para, às 12h, refazer o trajeto à Igreja arrastando quem estiver pelo caminho. É assim há 31 anos.

A Baleia Rosa de hoje é de PVC e mede cerca de 10 metros. Mas, no final da década de 80, o animal era de papel machê, produzida pelo artista plástico Isolino Passos. Hoje quem comanda o grupo é Cristiano Loureiro, 45, filho do artista plástico João Loureiro que, junto com o poeta Waly Salomão tiveram a ideia de colocar o gigante do mar nas ruas do bairro.

A ideia, conta Cristiano, surgiu para homenagear Itapuã, um dos maiores portos de navios baleeiros de Salvador. "Foi para homenagear mas, também, para criar um conscientização ambiental e cultural, para agitar nosso bairro", explica Cristiano.

Todos os anos, a baleia chega a areia da praia de Placaford, trazida por mergulhadores, mas, nesta lavagem o animal não entra na água. "A super lua exerce uma força nas marés e pode ser arriscado", justifica Cristiano.

A funcionária pública aposentada Janilda Gomes, 74, chegou por lá antes da 8h. Veio, ressalta, não pela fé, mas pela farra. É assim desde os seus 15 anos. Mas ela faz questão de deixar claro que, embora hoje não esteja muito apegada aos santos e orixás, é, acima de tudo, uma mulher de fé.

"Hoje aqui é sambão, farra. Diferente, por exemplo, da Lavagem do Bonfim. Quando eu era nova também era assim, vinha só para me divertir e namorar", brinca.

Aposentada só pretende voltar pra casa no final da tarde quando, considera ela, a farra começa a passar dos limites

Foto: Nilson Marinho/CORREIO

Cortejo começou por volta das 11h30. Veja cliques do fotógrafo Evandro Veiga/CORREIO



Saiba tudo que acontece na lavagem

Nesta quinta-feira (1º), a Lavagem de Itapuã completa 113 anos. A programação começou às 2h, com o Bando Anunciador, grupo formado por percussionistas e pessoas da comunidade, que percorrem as ruas do bairro para anunciar a festa.

A partir das 6h, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, situada na Praça Dorival Caymmi, abriu as portas para celebração da missa com o padre Ailan Simões Costa.

As baianas, os Filhos de Gandhy e o grupo Carro de Palha farão cortejo a partir das 11h. A partir de 12h, o público poderá participar assistir mais 17 desfiles de blocos de chão, que sairão a cada 15 minutos entre a Praia de Placadord até a Rua Aristides Milton, no início da ladeira do Abaeté.

Se apresentam, nesta ordem: Escola de Samba Unidos de Itapuã (12h), Galera do Mar (12h15), Arrastão dos Peixes (12h30), Amigos de Pedreira (12h45), Arrastão do Bideira (13h), Sambeleza (13h15), Arrastão dos Cornos (13h30), Bloco das Santinhas (13h45), Bloco Vem Pra Cá/ Banda Zumbada (14h), Bonitol (14h15), Chabisc (14h30), Chuva de Gelo (14h45), Baleia Rosa (15h), Malê Debalê (15h15), Pinauna Power (15h30), Bloco Nem Te Conto/Banda A Panela (15h45) e Confraternização UESC (16h).