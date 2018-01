Missa homenageia aniversário de 39 anos do prefeito ACM Neto

Celebração ocorreu no Bonfim

Foi difícil chegar até à Basílica Santuário Senhor do Bonfim. Afinal, no caminho até as escadarias da Colina Sagrada, o prefeito ACM Neto precisou parar para fazer fotos atendendo os pedidos da população que, na manhã desta sexta-feira (26), foram até o local assistir a missa em homenagem à comemoração pelos seus 39 anos.

A solenidade começou às 9h e o prefeito sentou-se ao lado da família à esquerda do altar para ouvir os sermões do padre Luiz Simões, pároco da igreja de Nossa Senhora da Vitória responsável por presidir a missa na companhia dos padres Abel e Manoel.

Simões ressaltou a importância da fé para seguir com a missão assumida pelo prefeito em comandar a cidade. Durante a celebração, o prefeito conduziu o andor com a imagem do Senhor do Bonfim e, ao final, foi cantado o tradicional parabéns com a presença dos demais aniversariantes do dia.

"Quando estamos rodeados dos nossos amigos, pessoas que a gente ama, da nossa família e, sobretudo aqui no Bonfim, podendo professar nossa fé é só alegria. Quero agradecer a Deus por tudo que ele me permitiu ao longo desses 39 anos", agradeceu o prefeito que estava acompanhado de suas duas filhas.

Antes do início da missa, o presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior e pai do prefeito desejou ao filho proteção para sua vida profissional. "Que ele possa desenvolver, cada vez mais, a sua vida política, já que ele merece, pela carreira que tem", disse o pai.

A mãe do prefeito, no final da celebração, agradeceu por mais um ano de vida do filho. "O que eu desejo é mais proteção, mais bênção, para que ele possa, realmente, continuar em sua caminhada como político, ajudando sempre quem mais precisa" declarou Rosário Magalhães.

O Padre Abel foi o responsável por encerrar a celebração que teve fim por volta das 10h. "Estamos feliz porque você veio celebrar seu aniversário no Bonfim. Queremos que ele o carregue nos braços, abrindo seu caminho. Te desejamos toda a sorte de graça para que você possa continuar sendo esse homem trabalhador e honesto", disse o padre.

Após as celebrações na Igreja do Bonfim, o prefeito seguiu para Couto onde inagura o projeto Subúrbio 360, um espaço multiuso onde estão instalados a terceira Escola Laboratório (Escolab) da cidade, o Centro Especial de Reabilitação (CER), duas quadras poliesportivas, auditório, teatro e estúdio de rádio. O equipamento, que integra o eixo Investe do programa Salvador 360, possibilitará que jovens e crianças matriculados regularmente na rede municipal de ensino participem de atividades educacionais e de lazer no turno oposto ao das aulas regulares.