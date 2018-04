Mister Brau vira filme e será exibido na Sessão da Tarde

Especial com a trajetória do casal Brau e Michele seré apresentado hoje (17); nova temporada começa dia 24 na Globo

Sabia que Brau (Lázaro Ramos) se chama, na verdade, Braulio? E que Michele (Taís Araújo) foi quem o ajudou a compor seu primeiro hit e a encarar o seu primeiro teste para o palco? Hoje (17), a história do casal ganha um novo formato no especial Mister Brau – O Filme, que vai ao ar às 15h, na Sessão da Tarde.

Mais do que a seleção de melhores cenas, a trama vai contar a evolução dos personagens e preparar o público para as novidades que vêm por aí a partir do dia 24 de abril, quando novos episódios da série chegam à Globo.

“Revisitar os episódios foi muito divertido. É muito interessante ver como os personagens foram evoluindo ao longo das temporadas. Eles têm um passado, e temos a possibilidade de rever esses flashbacks que fazem de fato parte daquela história. A narrativa do filme foi construída nisso, retomamos uma trilha que gerasse um triângulo amoroso e que reapresentasse cada um dos personagens”, adianta Flávia Lacerda, que divide a direção geral do longa com a Patrícia Pedrosa.