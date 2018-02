Moda: descubra o que vai fazer sucesso no Outono

Sportwear com listras, metalizado e vermelho intenso dão o tom da estação que está chegando

A estética sportwear, definitivamente, dominou a moda. Entra e sai temporada e os looks com essa pegada esportiva não deixam de ser hits. Para renovar o repertório nesse Outono/Inverno que está por vir, entram em cena combinações mais improváveis, a exemplo da meia com a sandália social, mostrando que nem somente o tênis faz um bom combo fashion. Para pano de fundo desse editorial, nada como um cenário urbano e icônico: o bairro do Comércio. Pelas ruas e entre os prédios de diferentes épocas, passeamos em ritmo frenético. Entre já nesse movimento!



(Fotos: Renato Santana/Divulgação)

Listras em cena

As listras são apostas fortes desse Inverno que vai chegar. Mais incorpadas, elas despontam tanto na vertical como na horizontal. O importante é investir em combinações de cores variadas e não ter medo de combiná-las. A camisa com essa pegada da Maria Filó( R$ 299) ainda se destaca pelas mangas com efeito de tela, uma forte referência desse universo esportivo. A pantacourt, calça pantalona com comprimento mais curto, continua em alta. Esse modelito da Farm (R$ 229) tem listras brancas nas laterais. A meia da Forever 21 ( R$ 19,90) é o elemento fashion dessa produção e traz o mix que deve dominar a temporada: vermelho e preto. A sandália alta (acervo) é uma ótima substituta para o clássico tênis.

Space Girl

Uma parka metalizada furta-cor pode começar muito bem uma história fashion. Trazida do universo militar, é uma ótima sobreposição para nosso Inverno, que tem aquele jeitinho de Verão. Esse modelito, lançamento da Farm (R$ 498), é leve e bem estiloso e cai bem com muitas produções. Nessa, sobrepôs uma dupla bem casual que promete agradar: top mais calça. O primeiro em modelagem cropped tem print maxi xadrez (R$ 79,90). A peça faz um bom combo com a calça jogging prateada ( R$ 119,90), que permite uma liberdade de movimentos. Ambas as peças fazem parte do preview da Renner. Nos pés, a nossa dupla favorita do momento: sandália mais meia. Óculos escuro (acervo).

A fashionista

O quimono ganha estética sportwear, inclusive o capuz. Feito com telas, funciona como uma peça curinga, dando um up em qualquer produção esportiva. Esse está à venda na Renner (R$ 119,90) e caiu muito bem sobreposto a camisa da Farm (R$ 259). O modelo oversized funciona também como vestido e se destaca pelo efeito ciber metalizado, inspirado no tecnobrega paraense. O shortinho verde militar estampado com flores da Maria Filó (R$ 299) foi a peça escolhida para uma boa dupla fashion. Nos pés, olhos abertos para a flatform bapho da Farm (R$ 449) que faz diferença pelo solado divertido listrado nas cores do arco-íris. A meia valoriza ainda mais a peça.

Fotos Renato Santana/Divulgação (@renatosantanasantos)

Beleza Dai Alves (@daimake/@glamvbeleza)

Marcas Farm Shopping da Bahia (71 3450-0211); Maria Filló Shopping Barra (71 3019-6502); Renner (@lojasrenner)

Produção de Moda Paula MAgalhães e Leo Amaral ModeloMorgana Batalha da Mega Model Bahia (@morganabatalha/@megamodelbahia)