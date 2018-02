Modelo Ju Isen fica longe do carnaval após ter ânus exposto ao vivo

Um ano depois, modelo contou que preferiu ficar longe dos desfiles

As cenas do Carnaval de 2017 não saem da cabeça da modelo Ju Isen. A modelo se viu envolvida em uma polêmica por causa de uma entrevista para o "Bastidores no Carnaval", da RedeTv!. Usando apenas pintura corporal, a modelo acabou mostrando o ânus em rede nacional ao agachar para a câmera. A cena viralizou nas redes sociais.

Segundo reportagem da Revista Quem, a modelo preferiu ficar longe do Carnaval "devido a tantas polêmicas, tudo o que se sucedeu no passado. Estou mais tranquila, na praia, com meus amigos e familiares", revelou.

"Fiquei frustrada com tudo o que se sucedeu. Estou com o coração partido. Assisti ontem e me senti lá, fiquei triste, mas quis me distanciar."

Ela disse à publicação que preferiu ficar com a família, mesmo após ter recebido convites do presidente da escola de samba Nenê de Vila Matilde.

Léo Aquilla entrevistava Ju quando pediu que ela mostrasse como estava em forma e desse uma agachadinha, para exibir seu contorcionismo. Com apenas um pequeno tapa sexo metálico, a musa da escola de samba Nenê da Vila Matilde obedeceu e acabou mostrando demais.

No estúdio, Nelson Rubens ficou chocado com a cena, mas não houve nenhum comentário direto sobre o ocorrido. A outra apresentadora, Flávia Noronha, soltou um "Opa" e rapidamente mudaram de tema.