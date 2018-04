Monaco promete devolver dinheiro de torcedores após 7x1

Diretoria do clube francês tenta amenizar vexame da goleada sofrida contra o PSG

A derrota de 7x1 sofrida pelo Monaco no duelo contra o PSG, no último domingo (15), que rendeu ao rival o título do Campenato Francês, dificilmente vai ser esquecida pelos torcedores. Mas a diretoria da equipe encontrou uma forma de tentar amenizar a situação. Nesta segunda-feira (16), o clube anunciou que vai devolver o dinheiro dos torcedores que estavam na partida, disputada no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

O comunicado foi feito através da conta do Monaco no Twitter. Os detalhes de como a devolução será feita ainda vai ser explicada. "O AS Monaco tomou a decisão de reembolsar os torcedores vermelho-e-brancos presentes no setor visitante hoje à noite. Os detalhes serão comunicados no início da semana", anunciou o Monaco nas redes sociais.

Vice-líder do Campeonato Francês com 70 pontos, o Monaco não tem mais chances de alcançar o PSG, que chegou aos 87 e conquistou o título nacional com cinco rodadas de antecedência. A classificação do torneio tem ainda o Lyon e Olympique de Marselha na terceira e quarta colocação, respectivamente, ambos empatados com 66 pontos.