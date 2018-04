Montadíssimos: quatro fashionistas mostram como se montam para badalar em Salvador

Eles investem pesado nos looks para as noitadas e também apostam na criatividade para lacrar durante o dia

Eles, definitivamente, lacram na noite soteropolitana. Para isso, não economizam na montação. Camadas e mais camadas de boas ideias compõem as produções dessa gang fashion. A designer Sara Lopes, 23 anos, a DJ Mayara Ruth, 26, e os estudantes de artes, Matheus Tarrão e Suiane Souza, ambos 20 anos, são empoderados, acreditam na autenticidade do estilo e não se intimidam ao fazer o carão. São ótimas referências para quem está a fim de curtir uma festinha com atitude, mas ainda não descobriu por onde começar. Afinal, com que roupa eu vou? Eles sabem...

Créditos:Renato Santana

A maximalista Sara

Ela acredita no poder dos acessórios e numa maquiagem incrível como elementos essenciais para a montação. Confia que a moda vai além da roupa e é uma questão de atitude. “Gosto muito de misturar o sportwear com algo mais sexy, essa referência vem muito da moda dos anos 90 e início dos 2000, das cantoras de R&B americano. Os videoclipes são minha principal fonte de inspiração”, entrega. E se vestir bem vai além da noitada. Sara é maximalista e anda superproduzida também no dia a dia. Essa montação faz parte do seu estilo e diz muito sobre quem ela é.

Créditos: Renato Santana

Matheus, o criativo

A criação faz parte da sua rotina. Para causar na noite, Matheus vai em busca de algo inusitado. “Minhas referências vêm muito dos editoriais e das redes sociais. Tento sempre reproduzir as inspirações na vida real”, conta. E para ser inventivo, gosta de testar. “Para mim, é uma questão de composição, experimentar peças e ir vendo o que combina e o que também ajuda a revelar quem você é, a sua atitude”, diz o fashionista. Para ser original, vai além de uma simples compra. Curte criar sua própria moda. “Algumas peças, eu mando fazer para chegar exatamente ao que desejo”, fala.

Creditos: Renato Santana

As góticas Mayara e Suiane

Dona de um estilo autêntico, Mayara não dispensa um par de óculos escuros e uma choker para fazer bonito na noitada. “É minha assinatura pessoal”, revela. Procura sempre peças diferentes, daquelas que ninguém tem, para se destacar. Porque, se não for para causar, ela nem sai de casa. As inspirações vêm dos anos 90 e do gótico. Suiane também é adepta desse estilo soturno. “Quando vou me montar, parto da cor preta e a make segue a mesma referência”, diz. Ama garimpar em brechó. De dia, anda mais básica. Já à noite, nasce a fashionista. “Nesse turno, temos mais liberdade para criar”, concorda Mayara.