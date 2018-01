Monte kit de maquiagem completo com menos de R$ 50 na Avenida Sete

Saiba onde encontrar os produtos e quais são as lojas que vendem

Montar um kit completo de maquiagem costuma levar tempo e custar caro. Porém, a regra só vale se você não conhece os segredos da Avenida Sete, via soteropolitana mais famosa quando o assunto é comércio. Com menos de R$ 50 - exatos R$ 48,27 - é possível abastecer todo o estoque de beleza com sete itens indispensáveis. Confira o garimpo completo:

Pó compacto Luisance

R$ 2,99

Loja: Grippon, 202

Tel: 3321-0244

Base Mate Ruby Rose

R$ 13,50

Loja: Charme Bijuterias, 12

Tel: 3033-0039

Batom Mate Queen

R$ 4

Loja: Diva Bijuterias, 420

Tel: 3052-4950

Delineador Playboy, à prova d'água

R$ 7,90

Loja: Grippon, 202

Tel: 3321-0244

Lápis Playboy

R$ 2,99

Loja: Charme Bijuterias, 12

Tel: 3033-0039