Monumento a Irmã Dulce amanhece pichado

Criador da obra, o artista Bel Borba, lamenta: 'É um desrespeito a uma personalidade que representa o bem'

Localizado na Cidade Baixa, o monumento a Irmã Dulce amanheceu pichado com frases que fazem alusão a uma facção criminosa. A obra de autoria do artista plástico Bel Borba em homenagem a santa foi instalada em 2014, após a inauguração da praça que fica em frente às obras sociais da freira, que ficou conhecida como “anjo bom da Bahia”.

A estrutura pesa 19 toneladas e é feita em aço. Ao CORREIO, Bel Borba lamentou o acontecido. “É um desrespeito a uma personalidade que representa o bem, a solidariedade. Muito raramente sou agredido por esse tipo de coisa. Uma praça importante que homenageia uma santa, planejada para o turismo religioso. Muito triste. Fiquei chocado”.

Momumento foi inaugurado em 2014 junto com a praça em homenagem a Irmã Dulce

(Foto: Almiro Lopes/ CORREIO)

Preservação

A pichação, no entanto, não é o único problema da praça. Moradores reclamaram do abandono e da falta de manutenção do local. O estofador Pascoal Pereira, de 56 anos é vizinho do monumento: mora na lua logo em frente. “A história de Irmã Dulce é muito bonita. E o ser humano vem e destrói. Isso não pode acontecer. O patrimônio é para todos. Mas a praça está abandonada. Dá uma tristeza porque eu gosto de vir aqui pegar uma fresca. Ela era toda bem cuidada, linda. Agora está tudo degradado, quebrado”, criticou.

O aposentado Álvaro Luiz, que costuma passear com seu cachorro pela praça também acredita que a falta de preservação contribuiu para a ação dos pichadores. “Não só no monumento de Irmã Dulce, mas a praça como um todo está largada. Não está tendo segurança, nem limpeza. O sentimento que eu tenho é de abandono. Até o parquinho das crianças virou lugar de maloqueiro dormir”.

Moradores denunciam a falta de manutenção e segurança na Praça de Irmã Dulce

(Foto: Almiro Lopes/ CORREIO)

A Guarda Municipal operou em esquema de plantão por conta do Feriado da Semana Santa com o efetivo reduzido e com prioridade a situações de emergência. A Secretaria de Manutenção da Prefeitura Municipal de Salvador (Seman) disse que vai fazer uma vistoria na segunda-feira (02), para avaliar dano e o que será necessário para a restauração do monumento.