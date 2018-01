Moradora de comunidade faz sucesso após sensualizar em enchente; veja fotos

Moradora da comunidade da Maré Rosilene Nunes resolveu se banhar em alagamento

A comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, tem a sua própria sereia. Isso porque a moradora da comunidade Rosilene Nunes, a Rose Careca, 36 anos, está sendo considerada a Ritinha do bairro (em referência à personagem de Isis Valverde, em A Força do Querer), depois de sensualizar durante uma enchente.

Na último domingo (7), por causa das fortes chuvas, a favela alagou e a moradora - agora chamada de Ritinha da Maré - aproveitou a oportunidade para se banhar nas águas (ainda que sujas) da comunidade. Mas não só isso: ela resolveu fazer poses sensuais e foi fotografada. As fotos começaram a circular nas redes sociais.

Rose aproveitou alagamento para se refrescar do calor em favela

(Foto: Reprodução)

Rose está amando a fama repentina e conta que também curtiu o banho no alagamento. "Foi uma embriaguez de sucesso. Eu fiquei o tempo todo deitadona assim. Só levantava para encher meu copo. O problema era quando o lixo vinha para perto ou quando o carro passava e fazia ondinha", contou, em entrevista ao Jornal Extra.

Apesar da sujeira, ela disse que não tem medo de pegar uma doença. "Foi uma ótima piscina", afirmou. Rose mora com quatro filhos numa casinha próximo ao seu boteco favorito, o Bar do Mário, local onde estava antes de tomar o banho inusitado.