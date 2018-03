Moradores de Boa Vista de São Caetano terão 301 casas reformadas

O prefeito já assinou a ordem de serviço. Uma nova praça também foi entregue na região

Dona Júlia sentada no sofá da casa reformada

(Foto: Max Haack/Secom PMS)

Dona Júlia dos Santos, 90, mora há mais de 60 anos na mesma casa, no final de linha da Boa Vista de São Caetano, em Salvador. Foi no espaço com um pouco mais de quatro cômodos que ela casou e teve treze filhos. De família grande, a idosa gosta de reunir os netos e partes dos filhos, mas, nos últimos tempos ela estava impedida de receber os parentes por causa da condição do local. “Era tudo de madeirite e, quando chovia, ninguém conseguia dormir por causa do telhado”, conta.

No início da noite desta quarta-feira (28), no entanto, dona Júlia descobriu que vai poder juntar a família toda novamente. É que ela faz parte dos 301 beneficiados do projeto Morar Melhor, desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, que vai reformar esse número de residências na região.



Depois da refroma, a aposentada faz questão de mostrar as paredes verdes da casa. “O que era meu barraco? Estou tão feliz que nem tem como explicar. As cores são todas do meu gosto, parece até que adivinharam”, conta. No próximo domingo a idosa vai comemorar a casa nova junto com os cinco netos. “Eles vêm de longe só pra ver como está minha casa”, diz orgulhosa.

Como a aposentada, a dona de casa Josefina dos Santos, conhecida como Marta, também foi beneficiada pelo programa. Ela conta que agora pretende comprar móveis novos para a residência. "Eu adorei minha casa nova e, agora, vou aproveitar o dinheiro que juntei pra comprar um sofá e uma geladeira bem bonita", comenta.

Boa Vista do São Caetano é a quinta localidade a receber o Morar Melhor em 2018 – a iniciativa já foi realizada nos bairros de Alto de Coutos, Castelo Branco, Ribeira (comunidade da Mangueira) e Sete de Abril. E para dar o ponto de partida às reformas,o prefeito ACM Neto assinou a ordem de serviço, também na noite desta quarta.

(Foto: Max Haack/Secom PMS)

Na ocasião, ele falou sobre as atividades realizadas ao longo dos cinco anos do projeto. “A maioria da população sonha em ter o seu lar mais bem cuidado, mas, por muitas questões não conseguem. De 2013 pra cá, nós [prefeitura] conseguimos realizar o sonho dessas pessoas. Esse ano a gente quer reformar pelo menos 20 mil casas no programa melhor. Nós já temos várias outras ordens de serviço”, afirmou.

O programa realiza reformas de casas em situação precária, com intervenções escolhidas pelos próprios moradores e no limite de até R$5 mil por residência. Os serviços envolvem melhorias na estrutura do telhado, pintura, reboco, troca de esquadrias ou instalação de louças sanitárias. A prefeitura estima chegar a 40 mil residências reformadas até o fim de 2019. Só esse ano, segundo ACM neto, a prefeitura estima investir R$ 100 milhões de reais só esse ano.

Praça nova

Crianças aproveitam a praça

(Foto: Max Haack/Agêcia Secom)

Os moradores da Boa Vista de São Caetano também ganharam uma praça nova na noite desta quarta. A praça José Curvelo de Andrade, próxima ao fim de linha, conta com brinquedos para as crianças e áreas de lazer. A dona de casa Carol Passos, 26 anos, levou o sobrinho para brincar no parque do local. "Ficou massa. Agora, as crianças vão ter lugar pra brincar. Só espero que os morarores tenham mais cuidado", contou. As obras duraram três meses e o investimento total na praça é de cerca de R$79 mil, com recursos municipais.