Moradores de Pituaçu pedem doações para sobreviventes de tragédia

Vítimas estão na casa de amigos, no Subúrbio; saiba como ajudar

Vizinhos, parentes e amigos das vítimas do desabamento do imóvel de Pituaçu, que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, na última terça-feira (13), realizam uma campanha para conseguir doações de roupas, comida, móveis e dinheiro para os sobreviventes da tragédia. A campanha #AmigosdeLeco já recebeu algumas doações e qualquer pessoa pode ajudar.

Os sobreviventes Alex Pereira de Jesus, 29 anos, sua esposa Beatriz Menezes, 30, e a filha Sabrina Menezes, 11 meses, estão abrigados na casa de amigos, no bairro de Plataforma, no Subúrbio.

Como doar?

Quem quiser ajudar a família pode realizar depósitos em duas contas: a primeira é a de Maria Bispo dos santos (Agência 1510 / Operação 013 / CP: 24732-1). A segunda conta é a do próprio Alex (Agência 4121 / Operação 013 / CP: 4823-1).

As roupas e alimentos podem ser doados em dois pontos de recolhimento. O primeiro é próximo ao endereço da tragédia, na Rua Alto de São Francisco, 206, em Pituaçu. Já o segundo é na rádio comunitária do bairro, que fica na 3ª Travessa Netuno.

Relembre o caso

A chuva que atingiu Salvador e Região Metropolitana na manhã desta terça-feira (13) provocou o desabamento do imóvel de quatro pavimentos na Rua Alto de São João. Um adolescente de 12 anos, uma criança de 1 ano e dois adultos de 31 e 34 anos morreram.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), sete pessoas estavam no local quando a construção ruiu, pouco antes das 6h. Foram sete horas de buscas - os bombeiros encerraram o trabalho por volta de 13h30, quando resgataram a quarta e última vítima.

Bombeiros, policiais e moradores trabalham na remoção de escombros (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O corpo de Robert de Jesus, 12, foi o primeiro a ser retirado dos escombros durante a operação de resgate dos bombeiros. Já o corpo do tio dele, Allan Pereira de Jesus, 31, foi retirado na sequência, por volta de 11h10. Ao meio-dia os bombeiros retiraram o corpo de Arthur, 1 - sobrinho de Allan e filho da doméstica Rosemary Pereira, 34, que foi encontrada sem vida e teve o corpo retirado dos escombros por volta das 13h20. Rosemary era mãe de Arthur e Robert.

Outras quatro pessoas foram resgatadas com vida. Irmão de Rosemary, Alex Pereira de Jesus, 29, sua mulher Beatriz, 30, e a filha do casal, Sabrina Menezes, 11 meses, foram retirados com a ajuda da população, e Rosângela Santana de Jesus, 30, que passou mal, mas não estava no imóvel, foram encaminhadas para atendimento médico pelo Samu.