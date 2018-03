Moradores do Arenoso são beneficiados por programas Casa Legal e Morar Melhor

Inciativas da Prefeitura já foram reconhecidas e premiadas nacionalmente

Mesmo com muita chuva, moradores do bairro Arenoso compareceram à entrega dos 534 títulos de posse de terra, na Igreja Apresentação do Senhor, na manhã deste sábado (24). A inciativa é da Prefeitura, que através do programa Casa Legal, já regularizou 33.210 residências, desde 2013, em 70 bairros da capital baiana. A meta é alcançar mais de 26 mil títulos até 2020 para atingir de 60 mil regularizações fundiárias na cidade.

“A novidade este ano é que vocês não precisam mais validar o título no cartório. A partir do momento em que o documento é assinado, fica garantido que a casa é sua definitivamente”, informou o prefeito ACM Neto para os presentes, que comemoraram.

A família de Marcelo Silva Santos, 32 anos, técnico em segurança do trabalho, é uma das beneficiadas. “Estou acompanhando minha mãe e estamos muito felizes em poder garantir essa regularização. Isso faz com que nossa comunidade seja valorizada, além da nossa casa também ganhar valor. Ou seja, podemos dar ela como garantia para algum financiamento, por exemplo”, disse. Marcelo informou ainda que soube do programa pelo irmão e que todo o trâmite até a entrega do título durou sete meses.

(Foto: Max Haack/Secom)

Outro programa que visa melhorar a vida das famílias é o Morar Melhor. A iniciativa vai reformar - com um orçamento de R$ 5 mil para cada casa - ao todo 40 mil casas entre os bairros Alto de Coutos, Castelo Branco, Ribeira (Mangueira), Sete de Abril, Boa Vista de São Caetano, Cosme de Farias e Fazenda Coutos III. No Arenoso, por conta da chuva não foi possível realizar o ato simbólico durante a entrega da casa reformada.

“Esses dois programas habitacionais da Prefeitura, exemplos para todo o país, já beneficiaram milhares de pessoas na cidade. Estamos assegurando a posse efetiva dos terrenos, através do Casa Legal, a realizando o sonho da reforma das casas daqueles que não teriam condições de fazer por conta própria", disse Neto.

O programa Casa Legal, da Prefeitura de Salvador, foi premiado esta semana com o Selo de Mérito Especial na 65ª edição do Fórum Nacional de Habitação e Interesse Social, evento que ocorreu na capital soteropolitana. O evento reuniu em Salvador instituições públicas e privadas que atuam no setor de habitação de interesse social.

Esta é a segunda vez que a Prefeitura de Salvador recebe o Selo Especial no Fórum Nacional de Habitação. Em 2017, o Morar Melhor foi premiado no evento que aconteceu em São Paulo (SP).