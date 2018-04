Moradores do Parque São Cristovão e Palestina terão consultas médicas gratuitas sábado (7)

Confira locais de atendimento

Neste sábado (7), Dia Mundial da Saúde, moradores do Parque São Cristóvão e bairros vizinhos terão acesso a exames e consultas médicas gratuitas. Serão realizadas consultas médicas com clínico geral, pediatra, ortopedista, cardiologista, dermatologista, ortopedista e ginecologistas, além de ações de promoção e prevenção à saúde bucal, exames laboratoriais e testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis.

Na mobilização, que faz parte das atividades do projeto IGH Social, estão previstas ainda orientações jurídicas e cadastro do cartão SUS. O público poderá ainda fazer corte de cabelo e os pequeninos participarão de atividades recreativas. A expectativa é de que sejam atendidas 3 mil pessoas.

O evento acontecerá das 9h às 14h, na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas Parque São Cristóvão, localizada na Rua Arquiteto Marcos Moreira Solter – final de linha do Parque São Cristóvão. Os atendimentos em saúde serão organizados por ordem de chegada e o cidadão deve portar um documento de identificação com foto e o cartão do SUS.

IGH Social

Com o objetivo de promover ações sistemáticas voltadas para as comunidades onde está inserido, o Instituto de Gestão e Humanização lançou no final de 2016 o projeto IGH Social. O IGH administra alguns postos de saúde da prefeitura: além da UPA Parque São Cristóvão, UPA Pirajá e PA do Marback.

Palestina

Moradores do bairro da Palestina também serão atendidos gratuitamente. Consultas ambulatoriais de graça vão ocorrer também neste sábado (7) na Escola Municipal Maria Rosa Freire.

O atendimento será realizado com uma equipe médica, das 8h às 17h, com pausa de uma hora para refeição. A ação é promovida pela concessionária ViaBahia e a Vitalmed, que juntas vão percorrer 26 municípios baianos para levar até a população consultas ambulatoriais de graça. É o programa Saúde no Trecho.

A caravana da saúde estará no trecho durante uma semana por mês, até setembro deste ano, atendendo cada cidade em um dia específico. Carros de som circularão nos municípios convidando a população a participar. A meta é atender mais de 1.500 pessoas. Todos receberão panfletos com dicas básicas de saúde, higiene, alimentação saudável, bem-estar, dentre outros.