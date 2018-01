Moraes Moreira faz show grátis hoje no Santo Antônio Além do Carmo

Apresentação começa às 17h e faz parte da programação de A Feira da Cidade, no Centro Histórico de Salvador

O cantor e compositor baiano Moraes Moreira, faz seu esquente para o Carnaval de Salvador neste sábado (13), às 17h, no Santo Antônio Além do Carmo (Centro Histórico de Salvador). Com entrada gratuita, o show acústico faz parte do projeto Moraes Carnaval Moreira e está incluso na programação d'A Feira da Cidade.

"Vamos repetir a dose do sucesso que fizemos na Feira da Cidade no ano passado. Me senti na Bahia essencial, junto a meu povo, desfrutando por quase duas horas de uma grande integração entre artista e plateia. Foi uma celebração, uma verdadeira catarse. A galera cantou tudo, acompanhado somente por meu violão, em um clima de muita paz, onde a diversidade dava o tom. Prometi pra mim mesmo que faria exatamente assim os meus ensaios para o Carnaval 2018", conta o artista ao CORREIO. Sobre o Carnaval, ele garantiu que não há nada fechado ainda para Salvador.

Para esse show, ele promete um vasto repertório ligado a temas carnavalescos. "Tudo vai acontecer no mês de janeiro, já prenunciando a folia. Esse show, que acontece no coração da Bahia, será uma oportunidade de reviver os velhos tempos. Precisamos ocupar de forma consciente o nosso patrimônio histórico e cultural. Espero vocês", anuncia Moreira. O artista também está aberto para artistas que eventualmente queiram dar uma canja.

A Feira

Além da apresentação do cantor no final da tarde, o público também poderá aproveitar a programação d'A Feira da Cidade, que acontece neste final de semana, das 11h às 20h, no Largo do Santo Antônio. Além dos stands de gastronomia, manufatura, vinil e programação infantil, o evento tem atrações musicais, com DJs e com músicas de antigos carnavais. No domingo (14), o bloco De Hoje 8 a fará a concentração e o desfile pelo bairro. No mesmo dia, as atividades de bem-estar e para as crianças começam logo cedo.



Serviço

O quê: Show gratuito do projeto Moraes Carnaval Moreira

Quando: Sábado (13), às 17h

Onde: Santo Antônio Além do Carmo

Quanto: Gratuito