Moro não considera erro ter divulgado áudios de Lula

Declaração foi concedida durante entrevista ao programa televisivo Roda Viva

Na avaliação do juiz Sérgio Moro, a decisão de liberar o conteúdo dos áudios das conversas entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a então presidente Dilma Rousseff não foi um erro. Moro também acrescentou que não viu problema na decisão do então ministro do STF Teori Zavascki, já falecido, de rever a liberação dos áudios.

"Agi com a pretensão de fazer a coisa certa. A revisão de decisões de um juiz por outro faz parte da natureza do Judiciário. O ministro Teori achou diferente, eu respeito", disse o juiz da Lava Jato, durante a entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 26.