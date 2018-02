Morre aos 60 anos a vereadora Dona Augusta

Dona Augusta era vice-presidente da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas

Morreu na tarde desta terça-feira (6), em Lauro de Freitas, a vereadora Maria Augusta Pinto, de 60 anos, mais conhecida como Dona Augusta. Ela sofria de câncer mama e era casada com o ex-vereador José Alves, o Bitinho, e deixa filhos. O horário e data do sepultamento ainda não foram divulgados. Ela era natural de Terra Nova.

Dona Augusta era vereadora pelo Partido da República (PR), foi eleita com 1,027 votos em 2016 e atualmente era vice-presidente da Câmara de Veradores de Lauro de Freitas. Em nota, a casa lamentou a morte. "A cidade perdeu uma grande política e uma mulher guerreira, dedicada à sociedade", diz nota.

A Prefeitura de Lauro de Freitas também divulgou uma nota de pesar. "Companheira presente, amiga, generosa, marcou sua trajetória pelo respeito às diferenças, ao contraditório, na busca do consenso e das posições mais justas. Como vereadora e cidadã, será lembrada por seu perfil de mulher guerreira, comprometida com o social, com o bem estar da população".