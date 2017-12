Morre aos 80 anos, a atriz Aracy Cardoso

A atriz acumula um currículo extenso na Globo, mas ganhou popularidade com a babá Zazá, em a Gata Comeu

Será velado nessa quinta(28), no Memorial do Carmo, no Caju(Rio de Janeiro), à partir das 11 horas, o corpo da atriz Aracy Cardoso (80), falecida nessa terça(26). Conhecida por trabalhos na teledramaturgia da Globo, como Sol Nascente, Água Viva, Selva de Pedra, Mandala, Pecado Capital, Agora é Que São Elas, Senhora do Destino e a inesquecível Zazá, em a gata Comeu(1985), ela deixa duas filhas (Bia e Patrícia), netos e bisnetos.

Aracy estava internada no hospital São Lucas, em Copacabana tratando diversos problemas de saúde. O corpo da atriz será cremado.