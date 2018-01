Morre ator que interpretava Tinky Winky em 'Teletubbies'

Morte de Simon Shelton Barnes aconteceu no dia 17 de janeiro

O ator Simon Shelton Barnes morreu aos 52 anos. Talvez pelo nome você não reconheça, mas certamente se lembra do Teletubbie roxo Tinky Winky, que fez sucesso nos anos 2000. Simon dava vida ao personagem que fez a alegria das crianças que acompanhavam o seriado na televisão.

A morte de Simon foi divulgada pelos jornais 'The Sun' e 'Independent', e aconteceu no dia 17 de janeiro. A causa ainda não foi revelada. No Instagram, a sobrinha do ator, Emily Atack, fez uma homenagem. Meu maravilhoso tio, Simon Barnes, foi tirado de nós muito repentinamente. O mais gentil e talentoso homem que você poderia conhecer. Amado por todos que o conheceram, e assim será para sempre”, escreveu.

O filho do ator também escreveu sobre a perda. "Perdi meu amado pai na quarta-feira. Ele foi o homem mais doce e gentil que conheci. E o amei mais do que qualquer coisa”, escreveu Henry em seu Facebook.

"Eu costumava ficar envergonhado quando criança por ele ser dançarino e ator, mas agora eu não poderia ser mais orgulhoso. Ele está agora em um lugar melhor e sei que ele não iria querer me ver triste, então vou viver minha vida da maneira que ele espera", completou

O funeral está marcado para o dia 7 de fevereiro no Bedford Crematorium.