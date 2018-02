Morre Azeglio Vicini, técnico da Itália na Copa de 1990

Natural da província italiana de Brescia, ele estava com 84 anos e sofria com problemas de saúde

Morreu na quarta-feira (31) o técnico Azeglio Vicini, que comandou a Itália na campanha que garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1990. Naquele ano, a Azzurra seidou o Mundial e foi eliminada sem perder um jogo, durante disputa de pênaltis contra a Argentina liderada por Maradona, na semifinal. Na disputa do terceiro lugar, a Itália venceu a Inglaterra e se despediu com a melhor defesa entre as seleções - apenas dois gols sofridos.

Natural da província italiana de Brescia, Vicini estava com 84 anos e sofria com problemas de saúde, mas a causa da morte não foi divulgada. Treinador da seleção italiana entre 1986 e 1991, ele também conduziu a equipe às semifinais da Eurocopa em 1988.

Artilheiro da Copa de 90, com seis gols, Salvatore “Toto” Schillaci lamentou a perda. “Ele foi um homem extremamente importante para a minha vida no futebol. Ele me tornou conhecido em todo o mundo. Acreditava em mim e, se eu sou o que sou, 80% do mérito pertence ao técnico Vicini. Eu espero que o mundo do futebol o lembre como ele merece ser lembrado. Foi um treinador de outra era, um verdadeiro profissional, e os conselhos que me dava eram de pai”, disse.

Vicini, que chegou a jogar pela Sampdoria, encerrou a carreira como jogador em 1966. Ele deixa esposa e três filhos.