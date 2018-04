Morre Luiz Alberto, ex-lateral do Bahia

Ex-jogador tinha 70 anos e lutava contra um câncer no fígado

Luiz Alberto, ex-lateral direito do Bahia, morreu nesta terça-feira (3). Ele, que atualmente trabalhava na imprensa esportiva baiana, como chefe da equipe de esportes da Super Rádio Cristal AM, estava internado e lutava contra um câncer no fígado. O enterro do ex-jogador será na quarta-feira (4), às 11h, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Luiz Alberto iniciou a carreira em um pequeno time amador de Feira de Santana, o Mecânico. Também acumulou passagens pelo Fluminense de Feira e Flamengo. Pelo Bahia, jogou de 1971 a 1978 e fez parte da campanha do hepta estadual. O lateral se aposentou no Atlético de Alagoinhas.

Em 1974, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, onde jogaria a Copa do Mundo na então Alemanha Ocidental, mas foi cortado da lista após sofrer uma lesão.

Luiz Alberto Oliveira Santos era formado em Administração de Empresas e tinha 70 anos.