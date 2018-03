Morre policial que foi trocado por reféns em ataque na França

Tenente-coronel Arnaud Beltrame, de 44 anos, fez a troca voluntariamente

O tenente-coronel Arnaud Beltrame morreu neste sábado (24), um dia depois de ter trocado de lugar com uma refém no atentado que aconteceu ontem no sul da França. Durante a ação policial para resgatar os reféns, o policial havia sido baleado e estava gravemente ferido. O suspeito pelo ataque morreu na ação.

A notícia da morte foi confirmada pelo ministro do Interior francês, Gerard Collomb. "Morreu por seu país. A França nunca esquecerá seu heroísmo, sua coragem, seu sacrifício", escreveu ele no Twitter.

(Foto: Reprodução)

Cedric, irmão do policial Beltrame, deu entrevista a uma rádio francesa afirmando que as ações dele foram "além do dever". "Ele deu a própria vida por estranhos. Se isso não faz dele um heroi eu não sei o que mais faria"

Além do policial e do criminoso, outras três pessoas morreram no ataque de ontem. O marroquino Redouane Lakdim, 25 anos, afirmou que agia em nome do Estado Islâmico e gritou mensagens ligadas ao islamismo antes de cometer o crime. Antes de ser morto, Lakdim fez três ataques distintos, deixando, além dos mortos, 16 feridos - dois em estado grave.

Lakdim exigia a liberação de Salah Abdeslam, principal suspeito preso pelos ataques de novembro de 2015 em Paris, com 130 mortos. Um suspeito de ligação com os ataques foi preso na sexta.

O presidente da França, Emanuel Macron, classificou o caso de "terrorismo islamita".