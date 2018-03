Morre Sudão, último rinoceronte branco macho do mundo

Agora só restam outros dois rinocerontes de seu tipo no mundo: sua filha Najin e sua neta, Fatu

O último rinoceronte branco do norte macho do mundo morreu nesta segunda-feira na Olpejeta Conservancy, no Quênia. Ele tinha 45 anos e estava com problemas de saúde relacionados a idade. Sudão ficou conhecido no mundo todo depois de uma campanha de reprodução, para perpetuar a espécie, pelo Tinder.

Sudão foi sacrificado por uma equipe de veterinários. Ele morava no Quênia desde 2009, quando foi transferido de um zoológico na República Tcheca junto com outros três rinocerontes de sua espécie.

Najin (esquerda) e Fatu, últimas fêmeas da espécie (Foto: Tony Karumba/AFP)

Vigiado 24h para ser protegido de caçadores que por causa de seus chifres, a esperança era de que o clima e o espaço estimulassem a procriação. Agora só restam outros dois rinocerontes de seu tipo no mundo: sua filha Najin e sua neta, Fatu.

Parte do material genético de Sudão foi preservado pelos cientistas, que pretendem usar numa fertilização in vitro em tentativas de perpetuar a espécie.