Morta na passarela: suspeito ameaçou família da esposa um dia após crime

Joelma Reis da Silva, 28 anos, foi esfaqueada até a morte na frente das filhas

Antes de se entregar à polícia, um dia após o crime, o vendedor Remerson Lima de Souza, 41 anos, que matou a facadas a esposa, a dona de casa Joelma Reis da Silva, 28, ligou para a irmã da vítima e ameaçou sua família. As filhas de Joelma, duas crianças de 2 e 9 anos - a mais nova é filha de Remerson, presenciaram o crime, em uma passarela improvisada no canteiro central da Avenida Paralela, na região do Bairro da Paz, na noite de sexta-feira (29).

"Ele achou pouco quase degolar minha irmã na frente das meninas, e teve coragem de me ligar pra dizer que ia matar a mim e ao meu irmão, mas não disse para onde levou minha sobrinha", afirmou a irmã de Joelma, a dona de casa Bárbara Reis, 22, durante o enterro da vítima, nesta terça-feira (2), no Cemitério Municipal de Brotas.

A família da vítima continua sem notícias da menina de 2 anos, que foi levada pelo pai e avó paterna - a quem Bárbara acusa de ser cúmplice do crime. "Ela tem que pagar por omissão de socorro. O filho dela matou minha irmã e ela levou a menina, não deu mais notícias. Só sabemos que ela mora em Villa de Abrantes", disse ela, acrescentando que a sobrinha mais velha não quis ir ao enterro da mãe.

"Ela descreveu, repetiu o gesto dele, a maneira como ele esfaqueou ela. Ainda não entendeu bem que a mãe morreu, está em estado de choque. Ela disse que ele falou: 'a culpa disso é sua, foi por sua causa', e chamou a menina para ir com ele. Mas ela correu, só não foi atropelada porque Deus não quis", pontuou.

De acordo com Bárbara, a família não sabia que Remerson tinha passagens pela polícia - por roubo e formação de quadrilha - mas afirmou que a vítima já pensava em se separar, mas não tinha coragem. "Minha irmã era uma pessoa de bem, tranquila, mas não falava muito sobre a vida pessoal. Ela devia estar com o psicológico abalado", comentou a irmã de Joelma.

Mãe da vítima, a dona de casa Raimunda Reis, 58, disse que tentou convencer a filha a se separar de Remerson várias vezes. "Eu falei, falei desde o início, mas não adiantou. Hoje minha filha tá ali, morta, naquele caixão, aos 28 anos", afirmou. Joelma havia feito aniversário no dia 12 de dezembro.

Pelo menos 60 pessoas foram prestar as últimas homenagens à vítima. Amigos e vizinhos chegaram ao cemitério juntos, em um ônibus fretado. Inconformada, Raimunda se aproximou do caixão da filha e prometeu justiça. "Ele está com os olhos abertos, está pedido por justiça e é o que ela vai ter. Eu quero minha neta de volta", disse ao CORREIO

A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou não ter informações sobre o paradeiro da criança. Ainda de acordo com a Polícia, Remerson passou por audiência de custódia no sábado (30) e já está no Complexo Penitenciário de Mata Escura.

Joelma foi morta na frente das duas filhas (Foto: Reprodução/Tailane Muniz/CORREIO)

Separação

Bábara contou ao CORREIO que Joelma havia saído da casa em que morava com o suspeito, no Bairro da Paz, após ouvir da filha de 9 anos que o padrasto a aliciava. "Ela tinha ido comprar um refrigente, quando voltou, viu a menina quase chorando. Foi quando ela contou à mãe que isso já acontecia há algum tempo. Joelma saiu de casa imediatamente", afirmou. Segundo a irmã da vítima, Remerson tem uma outra filha de 19 anos.

No dia do crime, a dona de casa tinha ido à casa, acompanhada das filhas, para pegar seus documentos. "Foi aí que eles [Remerson e a mãe] armaram contra ela. Tudo premeditado", completou.

Vizinha de Joelma, a dona de casa Cilene Soares, 52, contou que presenciou diversas ameaças do suspeito à vítima. "Ele dizia: 'você não vai conseguir se separar de mim, pois não trabalha, não tem dinheiro para nada'. Ele humilhava muito ela, então ela vivia com medo. Ela tinha muito, mas muito medo dele", pontuou Cilena. Ainda conforme a vizinha de Joelma, as brigas eram frequentes entre o casal.

A assessoria da Polícia Civil não informou se a mãe de Remerson chegou a prestar depoimento. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).