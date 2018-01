Mortos em enchentes na Califórnia chegam a 20

As autoridades do Condado de Santa Bárbara continuam os trabalhos de busca dos desaparecidos

O número de mortos por causa das tempestades que afetaram especialmente a localidade de Montecito, a noroeste de Los Angeles, nos Estados Unidos, aumentou para 20. Quatro pessoas estão desaparecidas.

As autoridades do Condado de Santa Bárbara informaram sobre a descoberta de outro corpo na tarde de sábado (13) e afirmaram que continuam os trabalhos de busca dos desaparecidos, após as enchentes registradas na terça-feira passada (9) na região.

A área, que já tinha sido arrasada pelo maior incêndio da história moderna da Califórnia, foi afetada por deslizamentos de terra que deixaram 28 feridos, alguns deles em estado grave, segundo o Departamento de Bombeiros do Condado de Santa Bárbara.

As autoridades atribuem o desastre ao Thomas, o maior incêndio florestal da história da Califórnia, que consumiu em dezembro, 114.078 hectares e a vegetação que ajuda a absorver a chuva.