Mostra em homenagem a Dona Canô transporta visitantes para Santo Amaro

Com objetos pessoais, fotografias, textos, canções, poemas, vídeos e depoimentos, exposição é um convite à casa dos Velloso

Que tal fazer uma visita à casa 179 da Rua do Amparo, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano? Ir à mostra Ser Feliz É Para Quem Tem Coragem, que homenageia a matriarca da família Velloso, Dona Canô, na Caixa Cultural, é poder ver (e sentir) de perto um pouco do que foi Claudionor Viana Teles Velloso (1907 -2012).



Objetos pessoais, fotografias, textos, canções, poemas, vídeos e depoimentos, transportam os visitantes para o universo simbólico de amor e fé dessa mulher que resume em si a força e a representatividade de um povo. Com visitação gratuita aberta até 27 de maio, a mostra é, de fato, um convite à cidade e à casa – sempre de portas abertas – dos Velloso.

Uma das salas simula lar dos Velloso e transporta visitantes para a Rua do Amparo, em Santo Amaro Família Velloso e curadoras da mostra Ser Feliz É Para Quem Tem Coragem no ambiente da cozinha Linha do tempo conta a vida de Dona Canô (Fotos: Betto Jr./CORREIO) Na cozinha, vídeos com depoimentos dos filhos e netos de Canô são projetados nos pratos Um altar de orações, com santos, representa a fé de Dona Canô Edinha Alves, 51, trabalha a 16 anos com a família Velloso e fez questão de prestigiar à mostra; sua mãe, Isaura e Gildete da Silva, trabalharam com Canô

“Tentamos trazer um pedaço de tudo para fazer essa grande homenagem a minha avó. Tinha que fazer algo assim, que reunisse tudo isso e que refletisse o tamanho do meu amor”, contou emocionada a neta de Canô, Ju Velloso Mesquita, na abertura da exposição que aconteceu ontem para convidados. Ju, que também fez a curadoria da exposição, tarefa que dividiu com Elaine Hazin e Tania Fraccaroli.

Ju Velloso Mesquita, na abertura da exposição que aconteceu ontem para convidados, ao lado dos terços da avó

( Foto: Betto Jr./CORREIO)

“O que está representado de forma mais forte, para mim, além da relação com meu avô, Zeca, é a fé dela. Tanto que um dos meus espaços preferidos da mostra é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação (onde está a coleção de terços da avó e um altar de orações)”, acrescentou a neta, que fez pipoca fresquinha para colocar no altar junto a imagem de São Roque.

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

Na ocasião, os filhos de Dona Canô, Rodrigo - um guardião do acervo da família - e Mabel Velloso, fizeram uma espécie de visita guiada. “É uma emoção muito grande. Está tudo muito bonito, delicado. Minha mãe morreu há cinco anos, mas parece que ela está aqui”, declarou Mabel. Rodrigo destacou a coragem e a personalidade forte da mãe: “Quando meu pai morreu, há mais de 30 anos, ela nos colocou na mesa da cozinha e disse: ‘vamos fazer de conta que ele viajou e volta’. E assim fizemos. Se você for lá em casa hoje, está tudo do jeito que ela deixou. Até anotei tudo que trouxemos para não desorganizar”.

Rodrigo e Mabel Velloso, ao lado de Ana Kalil, responsável pelo projeto expográfico e cenografia da mostra

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

Logo na entrada, o passeio é pela feira popular de Santo Antônio, muito frequentada por Dona Canô, e pelas ruas e casas características da cidade. Ali estão depoimentos de pessoas que conviveram com ela, como o feirante, a cozinheira e o motorista.

Caetano Veloso eMaria Bethânia estão em todos os ambientes, através de músicas ou poemas recitados. Em uma das salas, uma das lembranças mais vivas que os familiares de Canô: uma mesa de refeições farta na casa dela, em Santo Amaro, onde se reuniam para se deliciar com pratos como maturi. Nos pratos postos à mesa são projetados vídeos com depoimentos dos filhos e netos de Canô. Os 105 anos de vida de Canô ganham um espaço dedicado: uma linha do tempo que se revela em reproduções de suas caixinhas de terço. “Todos os objetos permaneciam intocados desde a morte de Dona Canô, há cinco anos. Pela primeira vez, a família mexeu neles”, revelou Elaine.

Tudo feito para trazer as sensações que se sente ao estar na verdadeira casa. “Precisava trazer as pessoas para Santo Amaro. Por isso as rendas, a mistura da simplicidade, com fé, amor e também a culinária”, destaca Ana Kalil, responsável pelo projeto expográfico e cenografia da mostra.

Serviço

Exposição: Ser Feliz é Para Quem Tem Coragem

Período: 2 de março a 27 de maio de 2018

Horário: das 9h às 18h, de terças-feiras a domingos

Local: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador)

Entrada franca

Informações: (71) 3421-4200

Classificação indicativa: livre