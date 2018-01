Motorista achado morto era procurado por homicídio de vereador

Fábio Firmino foi sequestrado dentro de condomínio em Feira de Santana

Fábio Firmino deixou Pernambuco após justiça pedir sua prisão por morte de vereador (Foto: TV Bahia/Reprodução)

A busca pelo motorista Fábio Filipe Siqueira Firmino, sequestrado no condomínio em que morava em Feira de Santana, no Centro Norte do estado, na última sexta-feira (5), teve o desfecho que a família temia. O corpo dele foi encontrado com várias perfurações de balas em uma estrada vicinal do município de Lamarão, a 63 km de Feira, na manhã da última segunda-feira (8). A polícia trabalha com a hipótese de crime de vingança.

Policiais da cidade de Lamarão encontraram o corpo já em estado de gigantismo após receberem uma denúncia de um cadáver abandonado numa estrada. Fábio estava algemado e usando as mesmas roupas do dia do seu desaparecimento. O ponto em que o homem de 28 anos foi encontrado fica próximo ao entrocamento do município, que fica na BR-116 Norte. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Serrinha e lá reconhecido por familiares.

De acordo com Roberto Leal, coordenador da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), em Feira, havia um mandado de prisão em aberto contra Firmino por homicídio no estado de Pernambuco. Ele era suspeito de matar a tiros o ex-vereador Antonio Nunes Carvalho Sobrinho, na cidade de Tacaratu.

Segundo a polícia, o crime ocorreu em 23 de julho de 2017 e após ter um mandado expedido contra ele, o motorista teria fugido para a casa de parentes, em Feira de Santana. Antes da descoberta do corpo, em contato com o CORREIO, a família disse que Fábio Firmino teria testemunhado o crime e deixou Pernambuco em decorrência do trauma psicológico desencadeado por causa do fato. Ele tinha acompanhamento psiquiátrico e tomava remédios contra depressão e para amenizar mania de perseguição.

"A linha de investigação é de crime de vingança porque nenhum outro dado desabonador da conduta de Fábio foi encontrado", contou o delegado Leal. Até o momento, somente os familiares da vítima foram ouvidos. A polícia ainda não identificou os suspeitos do crime.

Agora, a Coordenadoria de Polícia de Feira de Santana vai buscar mais detalhes acerca do sequestro, imagens de câmeras de segurança do entorno do condomínio em que Fábio morava, bem como procurar possíveis testemunhas no município de Lamarão.

Entendo o caso

Fábio Filipe Siqueira Firmino, 28 anos, foi sequestrado na última sexta-feira (5) na porta da casa em que morava. Ele foi levado por três homens em um veículo do Tipo Toyota Corolla após sair de um banho de piscina. Informações divulgadas por pessoas próximas ao motorista dão conta de que os bandidos teriam alugado uma casa no mesmo condomínio fechado em que ele residia, porém a Polícia afirmou que ainda não é possível confirmar esta informação.

O corpo de Fábio já foi liberado do DPT de Serrinha e encaminhado para a cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, de onde Fábio era natural. O enterro acontece já na manhã desta quarta-feira (10). Fábio era casado, mas não tinha filhos. A família está consternada e assustada com tudo o que aconteceu.