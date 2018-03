Motorista de aplicativo é preso com 1 kg de cocaína e traficantes em Amaralina

Revendida, droga geraria lucro de R$ 50 mil para quadrilha

O motorista de aplicativo Paulo Eli Brito Silva e outros dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (26), em Amaralina, com 1 kg de cocaína pura no carro, avaliada em R$ 50 mil, maconha e uma caderneta com anotações de compra e venda.

Davi dos Santos Ribeiro, o Du Braço, e Jose Jorge Santana Conceição Júnior, o Junior Play, estavam com mandado de prisão em aberto e são investigados por assaltos a banco, homicídios, tráfico de drogas e roubos de veículos. O trio já havia sido preso em janeiro deste ano.

Segundo o comandante da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Nordeste de Amaralina), Amilton Júnior, policiais militares estavam fazendo rondas na região quando desconfiaram de um veículo Fiat Uno, cinza, que estava parada em um estacionamento, próximo à praia do Budião.

“Quando os policiais se aproximaram sentiram o odor forte de droga, maconha. O Du Braço e o Júnior Play estavam usando a droga dentro do carro. Durante a revista foi localizada a droga, e quando os policiais observaram a ficha deles, no portal, verificaram que os dois estavam com mandados de prisão em aberto”, afirmou.

Paulo não estava usando drogas quando foi abordado, mas era ele quem dirigia o veículo. Segundo a polícia, o motorista não tem mandado de prisão em aberto, mas já foi preso em janeiro deste ano com drogas, celulares e dinheiro, em uma ação similar, no Rio Vermelho. Na ocasião ele estava com os mesmos homens com os quais foi preso ontem.

Os três negam envolvimento no crime. A polícia informou que Paulo trabalha através do 99Pop. Procurada pelo CORREIO, a empresa está verificando a informação.

Davi e José Jorge já são investigados por tráfico de drogas e homicídios. Desta vez eles serão indiciados por associação ao tráfico. Já Paulo está sendo investigado e, caso seja comprovada a participação dele no crime, também será indiciado por tráfico de drogas.