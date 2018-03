Motorista de aplicativo é preso com 1 kg de cocaína em Amaralina

Ele estava com dois traficantes, também presos; droga era avaliada em R$ 50 mil

O motorista de aplicativo Paulo Eli Brito Silva e outros dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (26), no bairro de Amaralina, em Salvador, com 1 kg de cocaína pura no carro, avaliada em R$ 50 mil, além de maconha e uma caderneta com anotações de compra e venda.

Davi dos Santos Ribeiro, o Du Braço, e José Jorge Santana Conceição Júnior, o Júnior Play, estavam com mandado de prisão em aberto e são investigados por assaltos a banco, homicídios, tráfico de drogas e roubos de veículos. Os dois são apontados pela polícia como gerentes do tráfico. O trio já havia sido preso em janeiro deste ano.

Júnior Play fez parte da quadrilha de Aranha, diz polícia (Foto: Alberto Maraux/ SSP)

Segundo o comandante da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Nordeste de Amaralina), Amilton Júnior, policiais militares estavam fazendo rondas na região, por volta das 15h30, quando desconfiaram de um veículo Fiat Uno, cinza, que estava parado em um estacionamento, próximo à praia do Budião.

“Quando os policiais se aproximaram, sentiram o odor forte de droga, de maconha. O Du Braço e o Júnior Play estavam usando a droga dentro do carro. Durante a revista foi localizada a droga e, quando os policiais observaram a ficha deles, no portal, verificaram que os dois estavam com mandados de prisão em aberto”, afirmou.

Major contou que deles estavam com mandado de prisão em aberto (Foto: Alberto Maraux/ SSP)

Motorista

Segundo a polícia, Paulo não estava usando drogas quando foi abordado, mas era ele quem dirigia o veículo. O motorista não tem mandado de prisão em aberto, mas já foi preso em janeiro deste ano com drogas, celulares e dinheiro, em uma ação similar, no Rio Vermelho. Na ocasião, ele estava com os mesmos homens com os quais foi preso ontem.

Os três acusados negaram envolvimento no crime, em depoimento. Na manhã desta terça-feira (27), eles foram apresentados no auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas preferiram não comentar o caso.

A polícia informou que Paulo trabalha através do 99Pop, e está investigando até que ponto ele está envolvido com a criminalidade. Procurada pelo CORREIO, a empresa está verificando a informação.

Du Braço e Júnior Play já são investigados por tráfico de drogas, homicídios e assaltos, e no caso de Du Braço também por explosão a caixa eletrônico. Desta vez, eles serão indiciados por associação ao tráfico. Já Paulo está sendo investigado e, caso seja comprovada a participação dele no crime, também será indiciado por associação ao tráfico de drogas.

Du Braço foi preso em 2013 por tráfico de drogas (Foto: Alberto Maraux/ SSP)

Caderneta

O titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), Odair Carneiro, informou que Du Braço e Júnior Play são integrantes da facção criminosa Comando da Paz (CP). O primeiro é natural do bairro da Liberdade, mas atua no Engenho Velho da Federação. Já o segundo, mora no Nordeste de Amaralina e gerencia o tráfico na Chapada do Rio Vermelho.

“Encontramos uma caderneta com eles no momento da prisão, com nomes e valores. Acreditamos que eles estavam se preparando para iniciar as cobranças do tráfico quando foram presos. Eles atuam em diversos bairros, como Engenho Velho de Brotas e da Federação, Amaralina, Liberdade, entre outros”, afirmou.

Delegado acredita que eles estavam se preparando para fazer cobranças (Foto: Alberto Maraux/ SSP)

O delegado disse que o montante movimentado pelos criminosos e registrado na caderneta ainda está sendo investigado. Em 18 de janeiro deste ano, os três amigos foram presos no Rio Vermelho com R$ 14 mil, drogas, carregadores de pistola, relógios e celulares. A polícia suspeita que o dinheiro era de cobranças do tráfico.

A droga encontrada com eles nesta segunda (26) custa, em média, R$ 50 cada grama. O material estava armazenado em uma sacola de 1kg. Já o Fiat Uno em que os suspeitos trafegavam está regularizado e em nome de terceiros. A identidade do proprietário não foi revelada.

Motorista (último à direita) preso em janeiro (Foto: Divulgação/ SSP)

Mandados

Du Braço foi preso em 2013, durante uma operação da DMH no bairro de Pero Vaz. Na época, ele foi acusado de tráfico de drogas e homicídios, e ficou custodiado no Presídio Salvador até 2016, quando conseguiu fugir. Segundo a polícia, em janeiro deste ano ele participou da explosão de um caixa eletrônico, no Canela.

Já Júnior Play foi preso em fevereiro de 2015 depois de participar de um assalto, com seis comparsas, a uma casa lotérica da Avenida Garibaldi. Na época, as testemunhas contaram que toda a ação pareceu coisa de cinema. Quatro homens que estavam com ele também foram detidos, o sexto conseguiu fugir e o sétimo morreu em confronto com a polícia.

Na época, os investigadores disseram que a quadrilha também era responsável pelo assassinato do policial militar Leandro Fernandes Prata, 34 anos, ocorrido alguns dias antes, durante uma tentativa de assalto no Engenho Velho de Brotas.

Júnior Play foi posto em liberdade em 2016, e deveria retornar para a cadeia alguns dias depois, mas isso não aconteceu, por isso, ele era considerado foragido. O delegado contou que ele fazia parte da quadrilha do traficante Gilmar Silva Tanajura, o Aranha, acusado de envolvimento em pelo menos 20 assassinatos em Salvador e morto por policiais em 2015, no município de Coração de Maria, região de Feira de Santana.

Somente nos três primeiros meses do ano os policiais da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina) realizaram 80 apreensões de drogas na região, 31 flagrantes e 110 conduções para a delegacia.