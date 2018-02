Motorista de Uber é baleado após deixar passageiro em Itinga

Atingido nas costas, ele dirigiu até uma clínica

O motorista de Uber Osvaldo Batista de Souza Filho, 49 anos, foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto, na noite desta segunda-feira (5), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A vítima passou por cirurgia para retirada do projétil no ombro e já teve alta médica do Hospital Aeroporto na madrugada desta terça (6).

Osvaldo tinha acabado de deixar um passageiro na Estrada dos Trabalhadores, próximo ao posto Shell, por volta de 21h, quando foi abordado por bandidos em um Fiat Vivace, de placa desconhecida.

O motorista contou à polícia que não obecedeu à ordem dos criminosos, para que parasse, e acelerou seu veículo, um Nissan Versa - placa PYQ 9436, de Belo Horizonte (MG).

O tiro entrou pela lateral direita do veículo e o atingiu pelas costas. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até um posto em Itinga, de onde pediu ajuda a dos colegas da Uber por meio de um grupo. Na clínica, foi feito um primeiro curativo. Por volta de 21h40, Osvaldo deu entrada no Hospital Aeroporto, onde foi submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo.

Segundo a médica Ledívia Espinheira, responsável pelo atendimento, o motorista chegou consciente e assim permaneceu até receber alta, já às 2h15. "Ele teve muita sorte. A bala poderia er atingido o tórax, por exemplo, ou alguma veia importante. Mas foi superficial e tudo correu bem", explicou à reportagem.

Conforme a titular da 27ª Delegacia (Itinga), delegada Elaine Laranjeira, a vítima foi orientada a prestar depoimento assim que receber alta médica. "Eu fui informada pelo delegado plantonista. Parece ser um caso de latrocínio tentado, mas, entretanto, vamos o aguardar porque o correto é ouvir o depoimento dele", disse ao CORREIO.

Veículo do Uber com marca de tiro parado no pátio da 27ª Delegacia (Itinga)

(Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

De acordo com Elaine, a região onde ocorreu o crime tem alguns registros de roubos. "É uma avenida que não é a principal, mas como é paralela a Salvador, é bastante importante. Vamos checar com a plataforma Uber, já que eles têm controle e histórico das viagens. Às vezes, os passageiros podem dar informações que facilitem a prática o crime", salientou. O CORREIO procurou a Uber, que não se pronunciou o fato.

Por meio de sua assessoria, a Uber informou que após analisar seus registros, constatou que a ocorrência não teve relação com a plataforma. "A empresa lamenta que motoristas parceiros sejam alvo da violência urbana que permeia nossa sociedade, uma vez que vão às ruas todos os dias ajudar a construir o futuro da mobilidade em nossas cidades e gerar renda para si próprios e suas famílias", completa a nota.

Algumas câmeras da região podem ter filmado a ação dos bandidos, segundo a delegada. "Já verificamos que existem, sim, tanto câmeras de estabelecimentos privados quanto públicas, estamos articulando para checar se elas estão funcionando e se flagraram o momento", acrescentou.

O veículo segue no pátio da delegacia, enquanto aguarda para ser periciado.