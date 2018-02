Motoristas de trios elétricos participam de curso oferecido pela Coelba

Condutores dos veículos que participam do Carnaval receberam orientações de segurança com a rede elétrica durante a festa

Cerca de 350 motoristas de trios e carros de apoio, que vão trabalhar no Carnaval de Salvador, participaram de treinamento com orientações técnicas sobre os cuidados que podem evitar acidentes envolvendo a rede elétrica durante a festa.

A ação de treinamento e conscientização é uma parceria com o Detran, que orienta com informações técnicas e sobre as legislações, para que os motoristas possam conduzir os veículos com segurança. As aulas foram realizadas na sede da Escola Pública de Trânsito, na sede do órgão de trânsito, em Salvador.

A capacitação apresentou situações que podem ocorrer durante o percurso nos circuitos de folia, para preparar os profissionais no caso de uma situação de risco com a rede elétrica. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a altura máxima permitida para o veículo é de 4,40 metros, para garantir a distância de segurança entre a rede elétrica e os trios.

Foram quatro turmas, iniciadas no dia 31 de janeiro e encerradas nesta terça-feira (6), com uma turma por dia. Esse é o terceiro ano que a Coelba realiza o treinamento. O engenheiro eletricista da Coelba, Bruno Pimentel, explicou detalhadamente que todo cuidado é pouco com a rede elétrica. “Não precisa tocar na rede para receber uma descarga. Se a pessoa se aproximar como algum objeto metálico, que funciona como condutor de energia, ela pode levar um choque. A tensão elétrica é de 13.800 Volts e funciona como um imã”, alerta o engenheiro.

Motoristas de trios participam de curso de segurança com a rede elétrica (Foto/Divulgação)

Motorista de trio há 11 anos, Cleibo Costa participa pela segunda vez do curso. “É muito importante ficar ciente dos riscos e compreender como se deve evitar qualquer problema”, disse ele. O colega Hugo Leonardo, que conduz carro de apoio, também reconhece a importância das orientações. “A segurança está acima de tudo e todo aprendizado para garantir a nossa segurança e das pessoas que estão em cima do trio é muito importante”, afirma.

O Carnaval de Salvador é uma das maiores manifestações populares do planeta, com a participação de cerca de 2,5 milhões de pessoas, todos os dias, nas ruas dos circuitos da festa. A Coelba realiza uma série de ações para garantir cada vez mais segurança na folia de momo. A empresa investiu R$ 8 milhões de reais na “Operação Carnaval” nos serviços de manutenção preventiva e melhoramentos na rede elétrica nos circuitos da festa em Salvador, incluindo carnavais de bairro e municípios do interior.

A principal obra foi a construção da rede subterrânea no trecho do Porto ao Farol da Barra, local de grande concentração e circulação de trios. A rede elétrica deixou de ser aérea e passou a ser subterrânea. Com as intervenções realizadas, foram construídos 2 km de rede subterrânea e retirados postes e condutores.

A concessionária montou um esquema especial de atendimento às solicitações de emergência durante os dias de festa. Serão mais de 200 profissionais por dia, envolvidos diretamente na “Operação Carnaval”, incluindo equipes trabalhando em locais estratégicos ao longo dos circuitos da folia e no carnaval dos bairros.

No período da festa, um profissional da Coelba permanecerá no Centro Integrado de Inteligência do Carnaval, espaço de monitoramento em tempo real da Secretaria de Segurança Pública. O acesso às imagens das câmeras espalhadas pelos circuitos permite que técnicos sejam acionados com maior rapidez e trabalhem com mais agilidade no atendimento às ocorrências relacionadas à energia elétrica. A central de atendimento 116 permanece à disposição para qualquer solicitação que envolva a rede elétrica.

Durante a “Operação Carnaval” a Coelba intensifica a campanha pelo comportamento seguro com a rede elétrica. Um movimento lançado através da plataforma de conteúdo www.vamosdarumbasta.com.br, com informações sobre os riscos e os cuidados que devem ser tomados, já que a maioria dos acidentes ocorre por falta de atenção e cuidado com a rede elétrica. Por isso, é muito importante o engajamento da população e o alerta para as dicas de segurança.

PRINCIPAIS DICAS DE SEGURANÇA COM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA NO CARNAVAL:

- Em caso de fio caído, não se aproximar e avisar à Coelba.

- Não jogar serpentina em direção à rede elétrica.

- Não aproximar “bastão de selfie” da rede elétrica.

- Não subir em postes, marquises e árvores que estejam próximos à rede elétrica.

- Não fazer ligação clandestina de energia. Além de colocar a vida em risco, é crime.

- Não colocar enfeites e nem jogar objetos na rede elétrica.

- Evitar que balões (blimps) e placas de propaganda toquem na rede elétrica.

- Não direcionar jatos d’água à rede elétrica.

- É obrigatória a instalação do aterramento das estruturas metálicas de barracas e balcões.

- Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, avisar imediatamente à Coelba através do número 116.