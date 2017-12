Motoristas suspensos da Uber fazem apitaço na manhã desta quarta (27)

De acordo com sindicato de motoristas do app, desde abril, 460 profissionais foram penalizados

Motoristas do aplicativo de transporte privado Uber se reuniram na manhã desta quarta-feira (27) em frente à sede da empresa em Salvador, localizada no segundo andar do Hotel Mercure, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro Pituba, para protestar contra a suspensão do sistema sem aviso prévio.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (SIMACTTRR-BA), Átila Santana, de abril pra cá, 460 motoristas foram avisados pela Uber que não poderiam mais utilizar o sistema. Só nessa semana, de acordo com levantamento do sindicato, 50 profissionais foram suspensos. Cerca de 20 motoristas participaram da manifestação.

As justificativas para a suspensão, na maioria dos casos, é pela alta taxa de cancelamento de viagens feita pelos motoristas. "Os motoristas simplesmente acordam com a mensagem no celular de que não podem mais rodar. Não devemos aceitar que uma empresa norte americana que já lucrou em 2016 cerca de 6 bilhões no Brasil faça isso", disse o presidente.

Os manifestantes não chegaram a fechar a via. Além de combrarem um posicionamento da empresa, eles pedem que, em caso de bloqueio, os motoristas sejam avisados com pelo menos 30 dias de antecedência.

O CORREIO procurou a asessoria de comunicação da Uber, que informou realizar o descadastramento de motoristas nos casos de "violação dos termos de uso da plataforma ou baixa avaliação por parte dos usuários". A empresa afirma, no comunicado, que antes do desligamento, alerta o motorista e o aconselha a rever suas práticas.

Ainda de acordo com o presidente, o controle da plataforma é falho. "A empresa não leva em consideração, por exemplo, que, em certas áreas da cidade, se o motorista entrar pode morrer. A violência no nosso país é muito grande", diz o presidente.

O motorista Omar Almeida, 44 anos, recebeu há uma semana a notificação da plataforma informando que sua autorização para trabalhar estava suspensa. A justificativa do bloqueio dado pela Uber, segundo ele, era pelo seu baixo desempenho. O motorista tinha a pontuação de 4,58 - a pontuação média para Salvador é de 4,65. "É injusto, temos contas a pagar, agora a minha salvação está sendo rodar pelo o aplicativo 99 POP", lamenta o motorista.

O motorista Toni Edson, 38, recebeu o aviso do bloqueio na útima semana. Ele já trabalhava na empresa há um ano. "No meu caso foi por uma alta taxa de desistência de viagens, o que nunca aconteceu, já que trabalho durante o dia e não evito entrar em certas localidades", justifica o motorista.